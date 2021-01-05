《Sweet Home》李施昤徒手打碎西瓜片瘋傳　嚇壞網友：唔好得罪佢

現年38歲的李施昤（李是英）因在Netflix劇《Sweet Home》中飾演前特種部隊出身的消防員「徐伊景」而人氣急升，除了在劇中只穿上運動內衣與怪物搏鬥的場面，更大騷超強「聖誕樹背肌」，令觀眾留下深刻印象。最近她李施昤的TikTok片段被瘋傳，有大批網民看完都不禁表示：「千祈唔好得罪佢！」

在片段中，看到李施昤跟餐飲業企業家老公趙承賢正在用餐，但李施昤喝飲料時竟然被老公捉弄，激到李施昤一拳將完整的大西瓜打至粉碎。網民看到片段後都不禁驚嘆李施昤臂力驚人，更搞笑留言奉勸趙承賢沒有什麼事都不要得罪太太，後果一定不堪設想。

其實李施昤在2010年因拍劇而接觸兼愛上拳擊，後來參加了不少拳擊比賽，更在國家隊女子48公斤級選拔賽中獲得冠軍，成功入選國家隊。雖然已為人母，但李施昤仍堅持每天做運動。除了靠拳擊鍛鍊好身材，熱愛運動的李是英更非常喜歡行山，還開設YouTube頻道紀錄行山的點滴。

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今次拍攝《Sweet Home》，李施昤在開拍前六個月開始地獄式訓練，除了接受高強度重訓及武打動作訓練，每天更會跑5公里、體能訓練及兩小時拳擊特訓，將體脂由原本的14.5％減至8％。