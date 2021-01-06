方力申搣甩26磅肥肉重拾六嚿腹肌　拍月曆照：不會再讓體重反彈

方力申（小方）在昨天（5日）於IG貼出自己一身肥肉的照片，更被指走樣。其實小方貼出這張照片是想跟大家說這是他7個月前的照片，小方用了7個月時間無間斷做運動，重拾六嚿腹肌。

終日留在家的方力申體重亦因而急劇上升，幸得朋友鼓勵一同完成「30天無間斷做運動」挑戰，令他成功搣甩肥肉，重拾運動員時的爆肌身形。（IG/ @alexfongliksun）

而最終成果終於可以告訴大家，小方在IG再發布了一系列成功瘦身的照片，表示由去年3月1日到12月14日由183磅減到157磅，總共減了26磅肥肉，他說：「2014年4月14日，為拍攝廣告，訓練了4個半月，我從當時體重最重的169磅，減了30磅，完成任務。自此我曾承諾，永遠不會再讓體重反彈，因為減肥實在太辛苦。結果，這些年來，我彈出彈入了好多次！」

7個月前小方擁有肥佬身形。（IG/ @alexfongliksun）

2020年初還記得小方挑戰了每星期練水20公里，剛好那時挑戰成功後，小方又遇上抗疫疲勞，整個人又再偷懶，一下子體重重回183磅高峰，幸靠一眾兄弟令他身形重拾巔峰，他說：「當時泳班生意全停，個人演藝工作亦大受影響，鬥志欠奉，無心戀戰。幸好有一班「同病相連」的兄弟們，沒有繼續「放負」，反而帶起 #抗疫大大力 ，一個月後，我減了15磅。」

「過程中，我們發覺原先目標只是想減肥，改善「身」形，但其實還改變了自己的「心」態。當控制不了環境，但原來可以控制自己的心境，就算戴上口罩，都要讓大家看到我們的笑容，所以我們12個人，決定要將身心健康連結「抗疫」生活，並將此記錄之。12月14日拍攝了 #抗疫大大力 進化版2021 #抗疫大大曆 ，同時繼續提醒自己：「唔好俾眼前環境影響自己嘅心境，學習用自己嘅心境去轉變當時環境！要坐言起行，我地唔做，一定係zero；但去做，有可能變Hero！」共勉之！」

點擊睇小方由肥到擁有六嚿腹肌照片！

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