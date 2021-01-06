澤尻英龍華二度涉藏毒終洗心革面？效法酒井法子苦練中文進軍內地

日本女星澤尻英龍華在2019年底因持有Fing頭丸被捕，隨後出庭時承認所有起訴內容，並懺悔做了錯誤示範，最終被判處1年6個月的有期徒刑、緩刑3年。其後神隱了近1年的時間，近日傳出正積極學習中文，希望能前往中國發展，為在日本演藝圈復出做準備，此模式也跟同樣染毒的圈內前輩酒井法子一模一樣。

澤尻英龍華在16年前經典日劇《一公升眼淚》中飾演患有小腦萎縮症的女主角，演出賺人熱淚，當時形象清純。按圖回顧她歷年影視作品：

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根據日本媒體《東京體育報》報導，澤尻英龍華在家人的幫忙下，積極反省，試圖讓生活回歸正常軌道，相關人士透露，她放棄了糜爛的夜生活、斷絕與損友的往來，大多時間在家跟媽媽、哥哥相處，並投入心力學習中文，也積極精進本來就有基礎程度的英文。

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澤尻英龍華因為吸毒事件在日本形象跌到谷底，短期內很難以電視劇作品出現在大眾面前，頂多只能參演電影、舞台劇等，因此學習語言一事也被解讀為是在積極進軍海外做準備。據悉，澤尻在中國也有極高的人氣，甚至擁有粉絲團，不少人認為她極有可能透過出演海外作品為回歸試水溫。

事實上，早前澤尻英龍華就曾傳出在2020年要以Netflix的作品復出，酬勞甚至高達每集有300萬日元（約港幣22.6萬元），無奈因疫情關係，導致進度暫延，復出計劃被迫暫停。

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