認錯女婿星爵做美國隊長？阿諾勁尷尬：噢，我一開始就搞衰咗！

現年41歲的「星爵」Chris Pratt近年積極參與慈善活動，更於除夕夜主持了群星社交平台慈善活動，當一班圈中好友羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「外父」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、Jamie Foxx等人都有現身力撐。不過阿諾竟然在視頻中叫錯女婿Chris Pratt做「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），場面尷尬又搞笑！

當阿諾加入視頻時，第一句就說：「你好，Chris Evans！」原本Chris Pratt都沒有留意外父叫錯了自己，直至阿諾尷尬說：「Oh！唔係Chris Evans，Sorry，我一開始就搞衰咗。我冇望到個提示卡。Sorry，我應該知道你個名，你係我喜愛嘅女婿！」起初Chris Pratt有些少黑面，然後尷尬回應：「我係你唯一嘅女婿！」

有大批網民都表示場面非常尷尬，更反問阿諾是否老眼昏花才認錯了女婿做美國隊長。不過有人就提出，阿諾可能是為了搞氣氛才刻意叫錯Chris Pratt。另外，亦有人提到當Chris Pratt和基斯伊雲斯還未參與演出超級英雄時，已經有網民指兩人除了名字，樣貌和身材都非常相似。