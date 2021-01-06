Headspace冥想指南｜記者實測睡前10分鐘練習　輕鬆入睡冇難度？

香港人壓力大眾所周知，作為打工仔工時長不在話下，回到家還要OT工作，繼續被「腦細」逼迫。加上剛剛經歷完史上最差的一年，相信大家都想在新一年好好善待自己的心，在Netflix新上架的《Headspace 冥想指南》（Headspace Guide to Meditation）就最適合大家放鬆心情，以冥想去展開減壓健腦，連比爾蓋茨（Bill Gates）都係粉絲！

《Headspace 冥想指南》適合大家放鬆心情，以冥想去展開減壓健腦。（影片截圖）

共8集的影集《Headspace 冥想指南》由Hit爆全球的應用程式「Headspace」的Andy Puddicombe為大家聲音導航，配合可愛的動畫介紹有助冥想練習的正念技巧。每集20分鐘聚焦於壓力、怒氣和如何放下等主題，最後在每集結尾以導引式冥想收場。並提供一段靜定時光，讓觀眾了解到冥想練習其實可以很簡單，人人都適合練習。

劇中提到冥想無須在一個嚴肅環境下進行，只要找一個舒適寧靜的地方就能開始。每天冥想除了可以平靜思緒和治療疲憊的心靈，更可以助你成為成功人士。就好似富豪比爾蓋茨（Bill Gates），他對冥想很感興趣，更會每星期冥想兩至三次，每次10分鐘。而Andy Puddicombe所撰寫的《The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness》，就是蓋茨於最愛的書籍之一。

其實冥想有好多好處，可以減壓、控制焦慮、降血壓及改善睡眠之餘，更能提升記憶力、加強專注力和增強自我意識。嘗試過冥想之後，能夠令人頭腦更加清晰，懂得篩選什麼值得投放時間和心機，亦能在生活上多方面的決策更理智，自然能夠多花時間在對自己有益的東西上，邁向成功之路。

Andy Puddicombe因經歷創傷後成為僧人，變成冥想導師後創立了全球爆紅的應用程式「Headspace」。（Getty Images）

要像蓋茨般成功絕對不是容易的事，但要成為一個成功的人，其實大家都能夠做到。蓋茨曾在訪問中強烈推薦Andy Puddicombe的書：「假如你也想學習冥想，這本書是完美導論。」並認為冥想是為四想做運動，而冥想根本同宗教沒有關係，而是每天用幾分鐘時間去學習如果感受和專注腦海裡的念頭，再跟這些念頭拉近距離。

劇集推出5日後大獲好評，更在IMDb奪得8.9的高分。被失眠困擾多年的記者親身試過臨睡覺前，跟着劇中的導引式冥想，在短短的10分鐘就能放鬆心情，感覺非常減壓，更能改善睡眠質素，輕鬆入睡冇難度！如果大家都想讓工作時頭腦清晰，更有效地處理日常生活遇到的難題，不妨嘗試跟着劇集建立冥想的好習慣。