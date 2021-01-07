《101次求婚》30周年再上架　武田鐵矢高呼「我不會死！」最經典

疫情持續，限聚令沒有放寬，「煲劇」成為香港人「新常態」下的必需品，中港台英美日韓泰新劇，當然會看，但曾幾何時掀起追看熱潮的經典劇集，一樣有劇迷趁這個「宅在家保平安」的情況下點播重溫，尤其是一些以往很難在網上找到合法而畫面不起格的90年代經典日劇。「黃Viu煲劇平台」繼2020年一口氣購入12套「日劇天王」木村拓哉主演的富士電視台劇集後，最近決定再「加碼」，由玉木宏與上野樹里擔正的富士「月9」《交響情人夢》（のだめカンタービレ），已率先於2020年平安夜足本上架，日前又確定新加多三套「月9」經典，分別是1991年首播的《101次求婚》（101回目のプロポーズ），1993年推出的《同一屋簷下》（ひとつ屋根の下），以及1997年首播的《沙灘小子》（ビーチボーイズ），當中最令劇迷期待的，當然是今年踏入首播30周年、於香港絕少重播的《101次求婚》，將於1月22日足本上架。 撰文：游大東

《101次求婚》今年剛好是首播30周年，由1月22日開始，網民可於「黃Viu煲劇平台」足本重溫。（網上圖片）

《101次求婚》於1991年7月1日首播，由著名編劇野島伸司創作劇本，淺野溫子與武田鐵矢聯合主演，亞洲電視曾經購入香港播映權，並後製廣東話配音，惟播放時間已是劇集首播後三年。故事圍繞武田鐵矢飾演的42歲中佬星野達郎，他其貌不揚，身材矮小，造成他內心極之自卑，事業和愛情亦同樣輸在起跑線；工作上，只是一個在建築管理公司的「萬年股長」，一直沒有升職機會，第一次結婚已觸礁，行禮當天遭相睇對象悔婚，之後就算再次相睇多99次，仍然失敗。

至於淺野溫子飾演的30歲管弦樂團大提琴手矢吹薰，美貌與智慧並重，再加上一把長長秀髮，以今時今日的用語表達，就是有樣有內涵，仙氣滿瀉，不過愛情路上，他與星野達郎同是天涯淪落人，曾經有過一段極深刻的感情，已經去到談婚論嫁的地步，然而未婚夫真壁芳之（長谷川初範飾，他同時飾演星野達郎上司藤井克巳）於婚禮當天車禍喪生，對矢吹薰而言，是一記極沉重的打擊，從此不願意接受另一段感情。

這幕武田鐵矢向淺野溫子大叫「我不會死的！」情節，是《101次求婚》最經典一幕。（網上圖片）

憑《逃恥》再度走紅的石田百合子，在《101次求婚》飾演扮演武田鐵矢的同事。（網上圖片）

直至第100次相睇，星野達郎終於遇上矢吹薰，他倆外型上絕不相襯，卻天南地北，談得頗為投契，走過一些經歷後，二人感情愈見深厚，漸漸習慣對方在自己生命中的位置，星野達郎更決定向對方求婚，可惜矢吹薰始終無法掙脫未婚夫身亡的陰影而拒絕，星野達郎一時情急下，竟然衝出馬路，與死神博鬥，於千鈞一髮之際，迎來的大貨車突然煞停，此後星野便向矢吹薰大聲說：「我不會死的！我不會死的！因為我愛你，所以我不會死的！」故事鋪排雖然相當「狗血」，但絕對是《101次求婚》讓劇迷留下深刻印象的經典一幕。

事實上，《101次求婚》當年播出後，收視節節上升，首集已有20.3%，去到第12集大結局，更急升至36.7%，成為「月9」史上單集收視最高紀錄的第三位，亦因而奠定演唱主題曲的二人組合CHAGE&ASKA於J-Pop界的地位，事關主題曲《SAY YES》隨劇集熱播而極之入屋，發行第一個星期已有達50萬張銷量，之後連續13個星期成為Oricon細碟榜冠軍，全年銷量高達282萬張，成為史上Oricon最暢銷單曲榜第七位，最終銷量破300萬張，確立當年「唱『月9』劇主題曲必大賣」的說法。

【專訪】西村由紀江成治癒系鋼琴家：《101次求婚》主題曲最深刻

CHAGE&ASKA憑演唱《101次求婚》的主題曲《SAY YES》而創造J-POP界歷史。（網上圖片）

由反町隆史和竹野內豐擔正的《沙灘小子》，將於周五（8/1）上架。（《沙灘小子》劇照）

點擊重溫《沙灘小子》劇照：