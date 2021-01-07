薛家燕桃李滿門紅遍全球　《全民造星》《聲夢傳奇》都有徒弟！

港人韓星Elkie莊錠欣2016年以韓團CLC出道，日前托北京京師律師事務發出的律師信要求與CUBE娛樂解除專屬合約，並指加入4年來都沒有收過演唱會等收入的分成，只有收過版權稅收入。

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儘管Elkie現時去向未明，但她的確紅遍中、韓，人氣極高。而眾所周知，Elkie是童星出身，12歲就成為香港少女組合Honey Bees成員，亦曾演出過多部TVB劇集，而Honey Bees則是家燕媽媽旗下少女組合。家燕媽媽藝術中心於2004年成立，中心的宗旨一直是希望透過演戲、歌唱、舞蹈，讓兒童從小就接觸不同的表演藝術，從而培養和發揮兒童的藝術天才潛能，至今已經培育了過千名學員，並發掘了無數的天才童星，當中國際最知名的可謂在《全美一叮》中奪得「黃金按鈕」的Celine譚芷昀！

Celine譚芷昀9歲時因為在美國節目《全美一叮》唱完一首《My Heart Will Go On》，之後更奪得「黃金按鈕（Golden Buzzer）」殊榮。（IG@celinetam）

其實薛家燕徒弟現時已經遍佈香港娛樂圈，例如早前在ViuTV《全民造星III》有極高人氣的Cloud（雲浩影）。Cloud與Elkie同樣曾經是Honey Bees成員。而最近成就一時話題的TVB《聲夢傳奇》亦找到家燕媽媽的徒弟，就是現時14歲的Yumi鍾柔美，亦曾經參演過不少TVB劇集。

點擊圖輯睇睇到底家燕媽媽為娛樂圈注入咗幾多人才：

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同場加映：聲夢傳奇｜Yumi鍾柔美絕對是冠軍大熱 100次實戰經驗仲係TVB愛將

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