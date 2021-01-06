堅離地愛堅離地｜張振朗首當男一直認熱血落力：喺骨髓攞靈感去拍

龔嘉欣、劉佩玥、張振朗和謝東閔等藝人今日（6/1）現身將軍澳電視城出席劇集《堅離地愛堅離地》的宣傳活動。劇集早於三年前完成拍攝，如今終於在香港播出，張振朗直言很感觸：「套劇喺馬拉播咗，可以上網睇嘅都已經睇咗，但原來有一大班觀眾支持Live，收視都唔錯，係意想不到，討論熱度都OK。」

龔嘉欣、劉佩玥，張振朗等藝人現身將軍澳電視城出席劇集《堅離地愛堅離地》的宣傳活動。（梁碧玲攝）

回望三年前在劇集中的演出，振朗稱如今的自己絕對演不回這個角色：「身形、外貌、髮型，心智上都好大唔同。好多人都話我嗰時好細個，而家大個咗好多，證明呢3年我大個仔咗，都開心。」《堅離地愛堅離地》是張振朗首次做男一，回想起當時的心情，他用熱血、落力來形容：「落咗好多心機，每一場戲都諗好多，喺骨髓度攞靈感去拍。好想好多人去評價一下我嘅演出，好同壞都想聽，唔係自己覺得好就好，想聽下人哋意見。」

回望三年前在劇集中的演出，振朗稱如今的自己絕對演不回這個角色。（梁碧玲攝）

張振朗主演的五套劇集先後於2020年播出，他直認是豐收年同時感恩觀眾的接受：「五個角色都唔同Style，係我做每一個角色嘅要求，好多謝觀眾接受我。」《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本周日（10/1）舉行，張振朗獲「最佳男主角」以及「最受歡迎電視男角色」提名，他對獎項抱着平常心：「今年觀眾接受咗我已經好開心，慢慢一步一步嚟，唔急。」

比起男主角，他反而更想奪得「最受歡迎電視拍檔」：「兩個人講求合拍，唔係單方面，所以希望最佳拍檔攞到獎，無論同蔡思貝定浩信、朱仔（朱敏瀚），都想攞到獎。」