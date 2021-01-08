格外樓神︱製作媲美《火速救兵IV》　「功能劇」格局影響故事鋪排

有瓦遮頭，是否等於安居樂業？當然不！ 「再鋒利嘅刀都會有生鏽嘅一日！」一幢由水泥鋼筋建造而成的大廈，就算結構再嚴謹，用料再優質，經過長年累月日曬雨淋，都會日漸破損變殘舊，需要維修保養，否則隨時會有發生意外，導致人命傷亡。 這是港台電視31上周六（2/1）首播的新劇《格外樓神》第一單元「真相」劇情，改編自2010年1月發生的「馬頭圍道45J號唐樓倒塌事件」，指2011年1月旺角新填地街656號一座樓齡達50年的唐樓倒塌，一人當場死亡，另外有多名失蹤者遭活埋，消防員到場搜救。事發後，屋宇署助理署長緊急召開會議，要求一班結構工程師、屋宇測量師、技術主任立即善後，包括派人到事發地點一帶現場勘察，檢查有沒有其他樓宇出現結構性危險之餘，亦要想出方法，防止已倒塌樓宇旁邊的大廈。 為了增加可觀度，加上劇集由屋宇署兼香港電台電視部聯合製作，劇組在相對豐厚的資源底下，製作上不惜工本：圍繞故事主線的演員已有十數人，又邀請隸屬消防處的坍塌搜救專隊客串；全數實景拍攝，更誇張到在旺角封街兼搭建綠幕，以電腦特效營造倒塌現場頹垣敗瓦的畫面。整體而言，拍得住同樣由香港電台電視部製作的《火速救兵IV》（2018），但看過第一集之後，發現《格》劇仍然難以擺脫「功能劇」的局限。 撰文：游大東

袁富華飾演的屋宇署結構工程師趙宇琛，是第一單元「真相」其中一位重點人物。（《格外樓神》劇照）

所謂「功能劇」，其實就是為不同政府部門、政府機構或公營機構「Soft Sell」（軟性宣傳）以及附帶公民教育性質的劇集，多數採用單元劇的方式創作，每集故事不同。除了在無綫播放的《廉政行動》系列之外，《IT行者》、《賭海迷徒》、多輯《非常平等任務》、三輯《證義搜查線》、兩輯《隱私何價》、五輯《女人多自在》和四輯《火速救兵》等等，都由香港電台電視部製作，畢竟這家公共廣播機構，是商務及經濟發展局轄下的部門，很大程度上要背負這種商業傳播機構不會有的宣傳責任。

既然今次《格外樓神》是由屋宇署和香港電台電視部聯合製作，在創作故事方面，有必要達到一種效果：面向普羅大眾，屋宇署有甚麼社會責任，以及作為部門職員應有的專業精神，包括辦事能力和態度，稍一不慎，即會招致人命和財物損失。「真相」的故事橫跨兩集（之後每集故事不同），即約一集港劇的長度。

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為了增加可觀度，製作上不惜工本：圍繞故事主線的演員已有十數人，又邀請隸屬消防處的坍塌搜救專隊客串；全數實景拍攝，更誇張到在旺角封街兼搭建綠幕，以電腦特效營造倒塌現場頹垣敗瓦的畫面。（《格外樓神》劇照）

用最簡單方法介紹「真相」，就是有座唐樓突然倒冧，有人死，有人失蹤，屋宇署人員需要善後，乍聽不難明白，但編劇張飛帆參考真實案例，再改編成「真相」，當然不是純粹為「屋宇署嘅人好專業呀！」這種硬銷的說法服務，而是更希望透過故事中的不同角色，包括袁富華飾演的屋宇署結構工程師趙宇琛、張蔓姿飾演的出事現場住客李穎珊，還有陸駿光飾演的流浪漢等等，帶出何謂「家」：兩夫妻住在一起，但貌合神離，他們身處的地方能否稱得上一個「家」？流浪漢看似無處容身，但街頭巷尾，只要找到一個遮風擋雨的角落，那裏就是他的「家」。

袁富華跟泥鯭，借用工作用的筆記本、茶餐廳內的膠杯和過膠餐牌，向李任燊（右）和趙善恆（左）解釋塌樓之後的兩個遺害，算是第一集最易令觀眾理解的例子。（《格外樓神》劇照）

但因為要切合宣傳功能，所以劇本設計上，必然會放大屋宇署的專業範疇，令觀眾明白，他們這班人的日常工作包括甚麼，而角色對話裏，亦有必要加插一些關於樓宇結構的討論。最易入口的例子，是袁富華，以及三位同事（泥鯭@RubberBand飾演的屋宇署結構工程師曾近平、李任燊飾演的屋宇署技術主任詹柏林、趙善恆飾演的屋宇署技術主任白偉琳）談論，到底出事大廈倒塌之後，旁邊的兩幢大廈會不會出事？袁富華跟泥鯭，借用工作用的筆記本、茶餐廳內的膠杯和過膠餐牌解釋，如果一幢大廈四支樁柱其中一支倒塌，大廈會向前傾倒，但假如是地基出問題，情況就會嚴重得多，相信觀眾一看便會明。

不過縱觀第一集，全長不足22分鐘，上述程度簡易的對白出現得不算多，反而更多涉及專業用語，觀眾很難立即消化。譬如袁富華跟李任燊事發後在出事現場周邊的樓宇檢查，發現其中一層出現Column Buckling（柱壓曲），假如觀眾不認真細看字幕，是真的不會知道這種鋼筋和石屎柱彎曲得看似懷孕的狀態，代表這種大廈有可能會出現倒塌機會。參考韓劇《沒關係，這是愛情》，由於劇情不斷出現醫學用語，每當角色講出涉及相當字詞時，劇組都會在畫面下面加插註解。

《格外樓神》演員眾多，第一單元有袁富華、泥鯭、Ben Sir和陳子豐等。（《格外樓神》劇照）

另一個更高階的例子，是屋宇署決定在塌樓現場設置類似書架般的鋼架，支撐左右兩邊的大廈，惟涉及保險和安全問題，工人不可以在地盤範圍施工，最終袁富華和張松枝（飾演屋宇署總結構工程師莫永康），想到先用繩索，將重達兩噸的鐵架吊進工地，再利用一條喉，將液壓油注入油壓積，然後藉此微調鐵架位置，而他們所講的「微調」，是用「積」字，在看這一段時，竟然前後看了兩三次，才約莫估計他們想做甚麼 ── 想起中學時代於明珠台看《仁心仁術》（ER）經常因為學不懂而要倒帶再看的日子 ── 我猜，演員唸對白時也不會完全明白吧，翻查資料，大概只有擁有香港城市大學物理及材料系碩士學位的泥鯭才知道這一大段對白是甚麼意思，據了解，部份專業對白是屋宇署要求加插，以達致「宣傳」的終極任務，可惜《格外樓神》無論篇幅及每集長度，都並非如《仁心仁術》的那種規模（每集一小時，長達15季），就算編劇和導演功力有多深厚，劇本主線與宣傳功能兩者失衡的問題依然無法避免。

這一幕方健儀問張松枝和袁富華如何在工地豎立鐵架，用詞相當艱澀，一般觀眾很難一看便明白他們在說甚麼。（《格外樓神》劇照）

《格外樓神》逢星期六晚上9點半於港台電視31播出，點擊下列圖輯，欣賞《格外樓神》劇照：