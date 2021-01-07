愛在大都會︱池昌旭金智媛床戲再成話題　吸500萬劇迷重溫

由池昌旭和金智媛等主演的韓劇《愛在大都會》（又名：都市男女的愛情法）上月開播，香港劇迷亦能在Netflix同步追看。兩位男女主角與第二集的一場露營車床戲，近日突然再成網上熱話，吸引近500萬人重溫。

未知是否因《The Penthouse》和《驅魔麵館》等同期劇人氣太高，《愛在大都會》的話題度未如想像理想。不過距離第二集播出約兩星期後，池昌旭和金智媛劇中一場親熱戲再次成為網上熱話，YouTube等頻道更已錄得近500萬次點撃。雖然該場露營車床戲不算露骨，但二人之間激情的火花，意外營造了非常好的氣氛，加上池昌旭大曬肌肉，劇迷表示短短兩分鐘已讓大家透不到氣。

池昌旭和金智媛的床戲突然再成熱話。（劇照）

《愛在大都會》講述幾對男女在複雜的都市中，因生活而暫時脫離真正自我，藉由夢想中的另一個自己，尋找幸福和愛情的故事。池昌旭和金智媛在劇中分別飾演浪漫主義者性格的建築師，以及擁有自由靈魂的行銷員，二人在陌生的旅行地一見鍾情並展開一段甜蜜的愛情關係，第一集就起閃爆觀眾，評價相當不錯。

池昌旭大曬肌肉，令觀眾透不到氣。（劇照）

按圖重溫呢場激情親熱戲：

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