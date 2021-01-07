宋江、金宣虎爆紅威脅李敏鎬？　2021年韓劇男神IG粉絲排行榜

2021年韓劇︱孔劉、全智賢回歸引期待 宋慧喬有望與李鍾碩合作比起歌手偶像，演員更有神秘感，可是隨着社交平台成為藝人和粉絲最直接交流的地方，一眾韓劇男女神都紛紛開通IG，大展私下親民的一面。最近幾套韓劇《女神降臨》、《Sweet Home》和《Start-Up》分別帶紅黃仁燁、宋江和金宣虎三位演員，2021年韓劇男演員IG粉絲排行榜又否變數？

黃仁燁則近日憑《女神降臨》韓書竣一角俘虜大批女粉絲。（IG/@hi_high_hiy）

自《Sweet Home》播出後，宋江知名度大增。（IG/@songkang_b）

黃仁燁、宋江和金宣虎通過不同作品圈粉無數，三人可說是人氣大急升，從他們IG明顯增長的追蹤人數就足以證明。31歲才進軍韓劇界的金宣虎IG由60萬粉絲左右，一下子急升至近437萬，廣告代言通告邀請不斷，成為上升之冠。而2017年才出道的小鮮肉宋江，自《Sweet Home》播出後，IG粉絲已升至近431萬；黃仁燁則近日憑《女神降臨》韓書竣一角，讓原來只有30多萬的粉絲，上升10倍以上至超過350萬人，預計三人都絕對有望於今年打進排行榜頭十位！

金宣虎IG粉絲已升至近437萬，並持續上升中。（IG/@seonho__kim）

立即按圖睇2021年韓劇男神IG排行榜：

+ 14 + 14 + 14

同場加映：2021年韓劇︱孔劉、全智賢回歸引期待 宋慧喬有望與李鍾碩合作