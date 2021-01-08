全民造星III︱李靜蓮Alina擲6位數積蓄追夢：錢可以之後再搵番！

ViuTV選秀真人騷《全民造星III》於上月26日結束，無論是節目播出期間以至決賽表演時多麼技驚四座，面對疫情下娛樂圈半停擺狀態，所有參賽者也要回歸一邊等運到一邊食穀種的「日常」，就算打入十強、又睇得又跳得的李靜蓮（Alina）也同樣如此。「其實『二十進十』嗰時已經好驚，當一刻已經唔係諗緊比賽嘅輸贏，而係諗之後會係點，真係唔想個比賽完，好驚又要返番現實，又要等工作、等機會。」 撰文：陳栢宇 攝影：梁碧玲 服裝提供：D-mop

談起自己未能在《造星III》贏三甲殊榮，Alina認為絕對是能力問題：「唱歌又唔係好，跳舞又唔算最勁，冠軍Ben（趙祥誠）跳舞係Extreme地勁，亞軍陳葦璇係超勤力，我永遠唔夠佢勤力，季軍ANSONBEAN（陳毅燊）就好Charm，天生就好Charm。」

入行4年的Alina雖然拍過ViuTV《Plan B》、無綫（TVB）《宮心計2深宮計》，但演藝作品始終屈指可數，每年僅得一至兩套劇集、節目出街，令她一度懷疑過自己是否仍屬「表演者」身份，幸而《全民造星III》令她重新返回軌道，但過程中又擔心比賽後再次打回原形：「好在喺比賽之後有導演、製片打嚟問我有冇興趣去Casting，其實我一直都想行演員呢條路，只係咁耐都未有Connection。」

徘徊在演藝上的公路三岔口，Alina並非沒有想過轉軚駛入其他領域，完全放棄幕前工作：「大家都知呢行搵到幾多錢，係好難捱，好似每一刻都諗緊要放棄咁。（邊一刻最想走？）望住Stanley（MIRROR成員、男友邱士縉）好好嗰陣時，其實唔算好難受嘅，而係會問『點解我遇唔到呢啲咁好嘅機會？』，但係而家諗番起拎男朋友同自己比好戇居。」

Alina明顯因《全民造星III》變得「入屋」，專訪當日有不少小粉絲上前求合照。

堅持每月畀一萬蚊家用

口講難捱，但最終都算撐得過，Alina不是因為憑夢想、意志力，而是做副業賺外快：「搵食一定唔係靠做演藝呢行，我自己都有小生意，同埋會Keep住周圍飛去做一啲跳舞Event，叫做可以滿足自己之餘又搵到錢。（畀到家用？）呢個係我對自己嘅最低要求，屋企唔使我畀好多，都係一萬蚊左右，點都畀，都養到我咁大。」可能是Alina的父母在她只得4、5歲時便已經分開，加上媽媽後來陪弟弟去外國讀書，令她中一、二時已經開始學識獨立，意識到不但不能為他人帶來麻煩，對自己也要有一定要求：「雖然我係跟公公婆婆住，但係基本上所有嘢都自己搞掂。」

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沒有跳舞底子 將勤補拙

對自己要求高，面對挫折時，會跌得更傷、更難受。Alina因為中四時修讀了演藝學院（APA）的Part-time課程，接觸了舞蹈，中五會考後索性考APA，後來獲得錄取，主修現代舞。「不過嚴格嚟講，我係冇舞蹈底，所以入到去係好辛苦，死頂囉，尤其係芭蕾舞對我嚟講係最難，因為我天生手腳唔協調。」

沒比較便沒有傷害，Alina同班同學幾乎個個都有舞功底子，反觀自己完全不懂，所以每當上完芭蕾舞課一出門口便崩潰爆喊：「老師係好傳統嗰種，即係如果你跳得最差，你就要企第三行，咁我永遠上堂都係第三行，因為我真係好新。好記得有一次老師話：『你呢個動作可以做好啲』，我喊到收唔到聲，『點解我做唔到？』。」

不甘心，就要將勤補拙，所以Alina去了補習，沒錯，跳舞都有補習，每晚7點放學後，她都會到外面的Studio再接受訓練，如是者三年便過去了，舞技確實大有進步，但心內的結卻是愈來愈緊：「學校係有心理醫生，Year 3時睇咗足足一年，Check咗係抑鬱。醫生話要靠自己，之後就唔知係唔係因為公公過咗身，跟住就覺得其實其他嘢都冇咩所謂，好似睇通咗、成個人都輕咗。」心寬，路便會走得遠，就連系主任都察覺Alina大有進步，不過當刻她已經不像往日如此在意他人想法：「個人是但咗，原本真係Aim First Hon畢業，臨尾都是但埋，過到Attendance就OK。」

Alina在陽光下翩翩起舞，怎會想到當年的她是「手腳不協調」：

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曾遞表參選港姐

畢業後，Alina做過3、4年全職舞蹈員，隨「左麟右李」團隊東奔西走。然後，她在25歲時突然想起將來的路：「當時Sunny Wong叫我跳埋郭富城先決定再唔再做Dancer，但我覺得去到25歲，如果再唔離開，之後就會唔敢離開，所以我就拒絕咗，然後就去參與《美選D.n.A》。」原來Alina在正式參加《美選D.n.A》前曾經遞表參選港姐，提名人更是「校長」譚詠麟，可是最後連面試的機會也沒有：「總之就係冇揀到我，可能係我最後一刻先報，當時我仲諗緊去邊度好，結果個天幫我決定咗。」

Alina在2016年曾參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》，可惜最後八強止步。（ViuTV）

花盡6位數積蓄參加《造星III》：開心就好！

Alina承認，曾天真的以為參加完《美選D.n.A》後可以Job接Job，當然各位讀者都知道事與願違：「不過現實就冇打沉我嘅，條路自己揀，係自己想出嚟自由身再闖盪下先，所以臨尾冇簽ViuTV份約。」然後輾轉4年，期間曾經簽過一間經理人公司，完約後回復自由身，並重返ViuTV，將多年死慳死抵得來的6位數字積蓄，投資參加《全民造星III》：「玩《造星》真係傾家蕩產，衫全部都係自己準備，決賽件紅色戰衣度身訂做要成一萬蚊，仲有搭的士錢，我住坪洲，坐完船唔係由中環飛去荃灣西Studio就係去九龍灣ViuTV，每程都要200蚊。追夢真係使好多錢，當初都冇諗過咁多，而家真係重新儲過，開心就好，錢可以之後再搵番。（Stanley有冇資助？）叫佢幫手買啲嘢，佢冇問番我拎錢，哈哈！」

Alina決賽戰衣非常性感，她坦言有問過Stanley意見：「不過只係設計上OK唔OK，唔係問佢我可唔可以着得（咁性感），不過佢都係Dancer，佢一定明跳舞係要着啲郁得嘅衫，如果換轉係着好靚嘅裙，郁動就細。」

「大表哥」全力支持女友追夢

《全民造星III》比賽初期，拍拖近4年的Stanley仍身在台灣拍攝新劇《塵沙惑》，只能隔空遙距支持Alina，到回港出關後，才全力支持女友追夢，Alina講起對方貼心舉動時不禁甜笑：「佢返香港之後，我就感受到有Assistant嘅美好，最誇張嗰次係，A組『戰狼11』（A組的別稱）最後一次開會，突然間有人話好想食蘋果批，佢住馬鞍山，我就問佢可唔可以銅鑼灣買蘋果批畀我哋（食），然後佢就買完之後去荃灣西，變咗外賣速遞員。」

點擊下圖觀看Alina的IG靚相（內含大表哥與大表嫂放閃圖）：

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除了「大表哥與大表嫂」之戀，不少人都記得Alina曾與胡定欣前男友、音樂人陳明道（Terry）傳緋聞，不過Alina便斬釘截鐵指自己僅視對方是父親、師傅：「我同Terry冇拍拖啦！所以第一次聽到時係『吓』，然後再傳就係有少少無奈，最近這段新聞再被翻炒我都有主動同Stanley講，大家都覺得Bad news都係Good news。（因為娛樂圈係咁運作？）係，所以之後嘅路，我唔係話想行得順暢，而係想多啲嘢嚟，就算係唔順，我都想要，因為要跌過先識爬起身。」