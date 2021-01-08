金剛小嫻認愛後首度合體上節目　奉旨鴛鴦戲水放閃

金剛去年4月宣布與舊愛梁云菲（Nana）分手，8月在社交平台宣布新戀情，與台灣演員小嫻（黃瑜嫻）熱戀，小嫻更曾向傳媒透露已見過金剛的家長，並過着「類同居生活」。近日二人以情侶檔身份節飲食節目《食尚玩家瘋狂總部》到墾丁錄影，是兩人認愛後首度同框拍節目。

金剛現任女友小嫻（小嫻IG圖片）

金剛和小嫻在節目中非常親暱，小嫻不時自然地將手放在金剛身後，二人也不時含情脈脈對望，眼神中充滿愛意，金剛又主動向女友餵食，主持梁赫群忍不住說：「畢竟還是在錄影，一些閨房的活動不需要在這裏展示。」

金剛和小嫻在節目中不停放閃（影片截圖）

墾丁是金剛與小嫻定情的地方，去年5月金剛到墾丁衝浪治療情傷，剛好遇上身為衝浪教練的小嫻在墾丁餐廳打工換宿，二人一拍即合，發展成戀人。今次到墾丁錄影，二人重回一起打工換宿的餐廳，重演當天一邊打工一邊發展出情愫的浪漫情節！金剛笑言當時他負責煎食物，而小嫻負責洗碗，他總是趁老闆娘走開的時候，走到小嫻身後從後抱她，而小嫻則大讚金剛下廚時特別有型！

二人與兩位主持之後到無邊際泳池，攞正牌鴛鴦戲水，不過天氣太凍，小嫻穿上高領泳衣，非常密實！

更多節目內容，點擊圖片：

+ 42 + 42 + 42

更多小嫻靚相，點擊圖片：