早霸王｜男聽眾追IG女神靠密碼　森美覺得似釣金龜騙局：你小心喎

森美認為男聽眾遇上金龜騙局。(影片截圖)，

男聽眾Micheal想喺《早霸王》表白網上認識嘅對象，但聽完佢嘅故事之後，主持人森美竟然覺得似係一個「釣金龜」嘅騙局，仲係咁叮囑男聽眾要小心啲，到底點解會係咁？

就連電話號碼都要三個星期先到手。(影片截圖)

Micheal表示呢位女子係朋友所介紹，但最有趣嘅地方係二人一開始只透露IG傾偈。「後想對佢有感覺，我話交換聯絡方法，佢提議將電話號碼拆成四組，由1到99、每日估一次。」呢個玩法雖然聽落幾白痴，但對Micheal來說係「唔覺悶之餘，仲幾開心」……而結果Micheal係用咗三個星期時間先得到對方嘅手提號碼。由於未見過真人，所以森美都有問擔唔擔心對方美圖，但Micheal就話無諗咁多，仲話後來發現對方同自己鍾意同一球隊，好有緣？咁都未算，Micheal續說：「我又鍾意車，佢又鍾意車，佢咁啱鍾意我揸開嗰款車。有次佢要去飲宴，話怕太夜又唔想坐的士，於是我問佢想要唔想見見我架車，就係咁我去咗接佢。」

好與壞只差一線，好在Micheal成功表白。(影片截圖)

講到呢度，森美同小儀都覺得相當可疑，認為呢位女子先起底再借故接近Micheal，仲造Johnny Depp老婆Amber Heard都疑似用過以上手法。森美表示:「呢個女仔，你死緊。由你朋友第一日介紹佢比你認識時，可能係佢指示，同咗佢一齊之後，戶口一定係比咗佢。」不過Micheal就話有觀察對方，他說：「有次傾開生活上嘅嘢，原來佢身體上有毛病，但唔敢話比朋友同家人知，佢講到眼濕濕，最後靠埋我肩膀喊，我當時覺得要支持佢。」Micheal仲話日前陪對方去睇專科，又提到由於對方過往感情唔多美好，所以希望藉《早霸王》給予對方一個浪漫又難忘嘅表白。電話接通Theresa後，問到感情生活時，佢竟然話唔係單身，嚇到森美、小儀打個突，不過細問之下，發現Theresa口中所指嘅原來係Micheal，所以最後表白十分順行。

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