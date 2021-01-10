溏心風暴之家好月圓︱「中仔」溫家恆驚變肌男　失蹤多年搞邊科？

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）最近在翡翠台深宵時段重播，以悼念日前離世的「嫲嫲」李香琴，而除了李香琴之外，劇集也有不少重點值得一提，當中包括飾演夏雨和李司棋孻仔「中仔」的溫家恆。在《溏心風暴之家好月圓》中，溫家恆獲安排到英國留學，但無心向學的他竟然偷偷回港，搞到家人嬲爆之餘，更連累「荷媽」李司棋被怪責過度縱容，睇到觀眾個心乸住乸住。

點擊下圖重溫溫家恆《溏心風暴之家好月圓》中最重要的演出：

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在《溏心風暴之家好月圓》前，溫家恆已經效力TVB達兩年時間，期間主力做《東張西望》主持，亦由於他在英國出生、長大，更是倫敦大學畢業生，所以不時被分派與外國藝人做訪問。演完「中仔」之後，溫家恆推出過首張細碟《Extreme》進軍樂壇，亦拍攝過《刑警》（2010）和《洪武三十二》（2011）兩套TVB劇集，可是未能為演藝事業帶來新階段，期間亦有傳他工作態度欠佳。拍完台灣電影《熊熊愛上你》（2012）和港產片《爆3俏嬌娃》（2013）後，溫家恆便絕跡幕前。

溫家恆曾於2009年推出迷你專輯《Extreme》，主打歌是《同窗密友》。（唱片封面）

不少人以為溫家恆從此退出娛樂圈或是「失蹤」，但事實上他是轉戰幕後，他的社交網站賬號不時會騷出一些影展、演唱會的相片，其中一張相片更是騷出他的公司是專門舉辦演唱會等活動的製作公司「168 Production」。另外，他亦有擔任過不少電視、平面廣告的模特兒，只是因為近年他勤力操肌，變成了一名大隻佬，所以一般大眾未必能夠把他與當年「中仔」的模樣串連在一起。

點擊下圖觀看溫家恆現時有幾爆肌：

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溏心風暴之家好月圓︱李香琴人工好高 每集酬勞多過TVB台柱？