尊尼特普指控前妻「私吞」5千萬離婚保償金　曾承諾捐予慈善機構

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司全鬧得滿城風雨，最後尊尼特普雖被判敗訴，但他對外表示堅決上訴。不過日前外國傳媒就爆出安芭沒有兌現承諾將700萬美元（約5千4百萬港元）捐給慈善機構。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，尊尼特普控告前妻安芭赫德曾表示如果法庭判處勝訴的話，就會將700萬美元離婚保償金。而尊尼特普所屬的律師團隊聲稱安芭向外界說謊，沒有捐出保償金，更指責這是一場騙局。其實安芭在離婚訴訟時，曾公開答應要分期將保償金捐出，並於2018年底前完成捐款，其中350萬會捐給洛杉磯兒童醫院，另外350萬就會捐給美國公民自由聯盟，但安芭於2018年10月底多次當眾說已經將700萬美元全數捐出。

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可惜洛杉磯兒童醫院的郵件顯示，安芭在2017年疑似以當時男友Tesla聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下基金名義捐了合供75萬，雖然醫院有公開感謝安芭，但捐款並不是來自安芭本人，更跟承諾的350萬還差好遠。安芭的律師日前指責尊尼特普律師團隊選擇這時候爆料，根本是為了轉移敗訴的視線，並指安芭「最終」都是會捐出全數，更表示遲了捐款是因為要花幾百萬跟尊尼特普打官司。

尊尼特普指控安芭「私吞」離婚保償金。（Getty Images）

另外，證據指出安芭認透過當時男友馬斯克捐款，並指這是男方送給她的一份禮物。至於美國公民自由聯盟至今仍拒絕回應事件，有大批網民推測很可能是馬斯克是美國公民自由聯盟的長期捐款人，所以一直都不敢回應事件。