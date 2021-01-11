【Lupin】奪爛番茄專業評分100%　將偵探懸疑劇推至更高層次

偵探懸疑劇一直深受劇迷歡迎，不過同類製作選擇太多，若只停留在刑偵或查案等簡單的推理上，未免低估煲劇無數的觀眾了。如果大家喜歡BBC製作的經典神劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）念念不忘，一定要收看日前在Netflix新上架的原創法國劇《怪盜羅蘋》（Lupin），必定會有驚喜。

原創法國劇《怪盜羅蘋》（Lupin）已在Netflix上架。（Netflix圖片）

劇集改編自法國作家Maurice Leblanc筆下的怪盜Arsène Lopin，並由憑《閃亮人生》（The Untouchable）奪得法國凱撒電影獎（César du cinéma）影帝的Omar Sy擔正，短短兩日便在爛番茄奪得專業評分滿分100%，證明吸引力頗強。

故事講述主角Assane Diop的父親被權貴誣陷後在獄中上吊自殺，從此改變Assane的人生。25 年後，Assane從經典書籍《怪盜紳士亞森羅蘋》（Arsène Lupin, Gentleman Burglar）當中獲得啟示後，誓言為父報仇。

劇集《閃亮人生》（The Untouchable）法國凱撒電影獎（César du cinéma）影帝的Omar Sy擔正主演。（劇照）

《怪盜羅蘋》並不是直接改編小說，而是以主角Assane的復仇故事為主軸，由於主角自小閱讀關於怪盜紳士亞森羅蘋的故事，深深崇拜羅蘋劫富濟貧，下手的對象均為富豪或社會中的特權人物，保護婦孺之餘，羅蘋在主角心目中已經是正義和公平的象徵。故在調查父親死因、偷珠寶及避開警察追查時，靈活運用了極強的邏輯推理和怪盜紳士亞森羅蘋在小說中的各種易容術和把戲，精彩程度媲美《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）。

其實首集主角潛入羅浮宮偷天換日，算盡機關來成功在拍賣會將名貴珠寶「王后的項鍊」偷到手，已經令觀眾留下深刻印象。劇中亦還原了不少小說經典謎團，包括《王后的項鍊》、《羅蘋逃獄》、《813之謎》、《虎牙》、《奇巖城》等。雖然有不少神偷戲碼，但編劇巧妙地將每個謎團的線索拼湊成主角的終極復仇故事。另外，有影評人大讚劇集加上將經典小說人物結合偵查元素，猶如《新世紀福爾摩斯》遇上《Luther》，除了讓觀眾全神貫注睇劇及帶來新鮮感。