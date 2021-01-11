【極簡主義】拒絕囤積反省對物質執著　紀錄見證挑戰30日改變人生

由於疫情肆虐，迫使我們長時間留在家中。在冇得出外購物的情況下，只能瘋狂Online shopping止購物癮，但到頭來卻買了一大堆唔等使的「廢物」，造成擠擁之餘，亦不能增加生活的價值。在Netflix新上架的紀錄片《極簡主義：簡約當下》（The Minimalists: Less is Now）非常適合在這段時間觀看，除了講解「極簡主義」（Minimalist）如何改變生活模式，亦能夠讓觀眾審視過往對於物質的執著，重拾快樂。

近年興起斷捨離，斷絕不需要的東西，捨棄多餘的事務，脫離對物品的執著。Netflix前年播出的真人騷《怦然心動的人生整理魔法》（Tidying Up with Marie Kondo），教了觀眾如何靈活運用斷捨離去收拾家中雜物。而《極簡主義：簡約當下》透過兩位極簡主義達人Joshua Fields Millburn與Ryan Nicodemus，來分享如何放下物慾，改變原有的生活模式。

《極簡主義：簡約當下》提出都市人都活在充斥着廣告主導的社會中，並提出大型企業如Google、Facebook、Amazon等，對消費者的喜好瞭如指掌，並能控制到我們的品味和興趣，還有對物質的需求。而有別於其他收納紀錄片，除了提出收納的方法和斷捨離的好處，更讓觀眾反思「擁有更少，如何改善人生？」。

當人們達到基本需求後，令我們滿足往往跟身邊人息息相關。我們會以周遭的人來判斷自己所擁有的物質，但在廣告和社交媒體的推波助瀾下而不斷跟別人作出比較，漸漸讓我們對生活愈來愈感到不滿足。而極簡主義就能讓人拋開多餘物慾，我們就能擁有更多時間去注意健康，留意身邊的家人和朋友，還能以有意義的方式去貢獻自己的人生。

Joshua和Ryan在節目中，提到如何能夠實行簡單生活，大家可以靠捨棄多餘物品來體會到「擁有」的真正真諦，同時尋回生活的重心。點擊下圖看極簡主義改變人生的30日小挑戰：