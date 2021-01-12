鄭爽退出《追光吧！哥哥》感到不爽　買1.5億複式豪宅親自裝修

內地一線女星鄭爽，去年尾宣布退出《追光吧！哥哥》，是非不斷，而踏入2021年鄭爽決定重新出發，她更在新居門前自拍，並稱會自己全權負責裝修，不過鄭爽新居地址很快已被起底，是位於上海的老西門站的複式空中別墅，一個人住如此大的寓所，確是非常有氣勢。

鄭爽重提鄧倫跟金晨戀情，惹來鄧倫粉絲不滿。（鄭爽微博）

鄭爽在上海以1.5億人民幣購入複式豪宅。（鄭爽微博）

鄭爽憑電視劇《微微一笑很傾城》走紅，之後成為綜藝節目常客，包括《奇妙小森林》、《我們戀愛吧2》，一向大膽敢言的她，在《追光吧！哥哥》提起鄧倫跟金晨昔日的戀情，隨即被鄧倫粉絲追擊，飽受壓力的他，最終選擇退出節目。來到新一年，鄭爽自拍新居的大門口照片，並留言「真的決定要獨居起來，加油啊，小爽！這次要親自動手裝修，樂趣大大滴！」。

同類型單位景觀開揚，鄭爽一人獨居真的很爽。（網上圖片）

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鄭爽忙於為新居裝修，很快已被人起出地址，鄭爽新居位於上海地鐵老西門站的「復興瓏御」，是630平方米的複式空中別墅，市價達1.5億人民幣，單位私隱度高，而且客廳均有落地玻璃，採光十足，以一個人獨居來說，百分百超級寬敞，29歲的鄭爽已能置業，令人又羨又妒。

下圖有鄭爽瀋陽的兩層獨立屋逐格睇：