哈里梅根宣布放棄千萬粉絲　因網絡仇恨言論而脫離社交媒體

哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）自去年脫離英國王室後，搬到美國洛杉磯居住。雖然碰上疫情肆虐冇工開，但仍吸引到不同平台爭相合作，早前更開設製作公司Archwell Audio，並跟Netflix和Spotify簽約製作節目。昨日（11/1）有英國傳媒指，兩人將放棄千萬粉絲，脫離社交媒體。

哈里梅根宣布脫離社交媒體。（IG圖片/@sussexroyals）

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道，哈里和梅根因網路上的仇恨言論，決定放棄使用社交媒體，並將重心放在美國的新生活。當初兩人開設帳Instagram帳號時，一日內就有200多萬人追蹤，如今已累積了過千萬粉絲。不過自兩人搬到美國後，帳號就甚少更新。消息指兩人的IG帳號是以薩塞克斯公爵、夫人來命名，由於兩人現已脫離王室，故決定未來將不再使用跟「王室」有任何關聯的名銜。

雖然梅根急切跟王室割席，但同時有指兩人打算在6月重返英國，參加英女王95歲生日王室大遊行。如果是真的話，將會是兩人脫離王室後首次公開參與王室的活動。另外，日前有報道指梅根放棄成為英國公民，並擱置申請雙重國籍的消息。