【Bridgerton】劇情八卦鹹趣　靠靚人靚衫獲封「古代版花邊教主」

經典美劇《花邊教主》（Gossip Girl）於2007年上架即風靡全球，陪伴過不少90後度過青蔥歲月。在剛過去的聖誕節推出的《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）被譽為「古裝版花邊教主」，上架兩星期便打破了《後翼棄兵》（The Queen's Gambit）的觀看紀錄，成為Netflix最多人煲的劇首5位！

《柏捷頓家族：名門韻事》被譽為古代版Gossip Girl。（Netflix）

《柏捷頓家族：名門韻事》改編自Julia Quinn的同名小說系列，主要講述主角Daphne（Phoebe Dynevor飾）身為位高權重的柏捷頓家族長女，希望於攝政時期倫敦激烈的婚姻市場，覓得如意郎君。而黃金筍盤Duke of Hastings（Regé-Jean Page飾）的出現，成為名流社會的女性心目中的最佳丈夫人選。雖然Daphne和Hastings有學識、家底和美貌，卻被神秘的Lady Whistledown所撰寫的上流社會花邊新聞導致謠言纏身。為了反擊，兩人決定扮拍拖來奪回聲譽。

劇集圍繞着上流名媛望族二代的八卦、醜聞及愛恨情仇，題材已經夠吸引，加上有不少大膽裸露床戲，讓劇迷看得過癮，首播兩日已登上76個國家的Netflix點播排行榜三甲位置。而擔任嘴賤旁白的Lady Whistledown不斷大爆角色們的黑暗秘密，Mean爆的對白比Gossip Girl更抵死更啜核。另外，今次劇組更邀請了《仙樂飄飄處處聞》女星Julie Andrews聲演Lady Whistledown。

劇集改編自Julia Quinn的同名小說系列。（劇照）

雖然劇集背景設定在19世紀的英國倫敦，但每個場景都充滿了時代感，而華麗的服飾亦令人看得心花怒放。值得留意的是配樂，如果大家有細心聽，在名媛派對上的弦樂隊其實正在演奏流行曲，包括Billie Eilish的《Bad Guy》、Ariana Grande的《Thank U, Next》、Maroon 5的《Girls Like You》、Shawn Mendes的《In My Blood》等，將弦樂結合流行曲毫無違和感，更為觀眾帶來新鮮感。

另外，男主角由獲封為最性感黑人年輕演員Regé-Jean Page飾演，他在劇中風度翩翩，更有大量騷肌打拳和露股性愛場面，播出後令他人氣急升，並吸納了海量女粉絲，IG人數更飆升至近300萬。《柏捷頓家族：名門韻事》主題夠八卦，靚人靚衫靚景，幾乎有齊觀眾喜愛的元素，難怪能火速奪得6300萬觀看次數，打破《後翼棄兵》的紀錄，成為Netflix最多人收看劇集之一。