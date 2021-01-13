後生仔傾吓偈｜馮盈盈否認貪慕虛榮：你只可以評論我嘅消費習慣

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「貪慕虛榮」為題，曾經被指靠緋聞男友鄭衍峰搭路識有錢人嘅馮盈盈，呢集做足晒功課先錄影，佢話自己查字典得知貪慕虛榮可以解釋為成日想不勞而獲，喺超越自己嘅能力範圍之下製造虛假嘅榮華富貴嚟享樂，而綜合以上情況，馮盈盈認為「如果自己辛苦工作換返來，就唔算貪慕虛榮，你只可以comment我嘅消費習慣，但如果啲錢係我，而又無犯法，咁關你咩事？」

馮盈盈曾在IG限時動態上分享新袋同新電話，但佢認為呢啲都係自己努力工作賺錢所得到的，並不是貪慕虛榮。

盈盈同戴祖儀就認為藝人最經常被指係貪慕虛榮，甚至有切膚之痛感受。對於貪慕虛榮嘅特質，二位都認為係「經常話其他人貪慕虛榮」，盈盈認為藝人工作量同名氣增加時，好易被認為係貪慕虛榮，感覺十分不公平，她說：「通常貪慕虛榮嘅人，只會focus喺別人擁有嘅嘢 ,例如係財富、資源。我覺得針對呢個現象,可以有句語錄去解釋，如果你沒有自己所批評的特質，你根本唔會喺其他人身上見到呢個特質，如果唔係，你就算見到都唔會有任何批判。」即係大家口中嘅「葡萄」。

對於貪慕虛榮，盈盈話直情有切膚之痛感受。（影片截圖）

節目中，有後生仔提出經常換新款型號手機是否需於貪慕虛榮行為，使用iPhone 12嘅盈盈就激動澄清:「因為有好多人對於新出的電子產品好關注，會問我好唔好用，我索性影張相比大家睇。」之指自己之前所用嘅係iPhone 10，差不多兩年無換過電話。之後她續說：「我做嘢係好純粹想善意分享，但唔知點解大家反應係帶係好多批判、標籤，一定好負面，話我想炫富、扮上流。」睇嚟對於被指扮上流一事仲係好耿耿於懷。

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