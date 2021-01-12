被批為影相懶理白彪太失禮　黎寬怡表示吃驚：可能聲線輕造成誤會

《東張西望》主持人黎寬怡近日出席周日（10/1）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2020》，她在其他傳媒的直播中被拍得在訪問結束後掉低前輩白彪，興奮衝上台影相打咭，事後被網民狠批「唔識大體」。她於今日（12/1）在Instagram出文回應事件。

萬千星輝2020︱黎寬怡訪問完為影相掉低白彪 網民狠批：唔識大體

即看黎寬怡掉低彪哥跑走一幕：

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黎寬怡在文中表示，對被指失禮、不尊重白彪的報道，「真的感到非常吃驚。」她稱當時與白彪的訪問已經結束，「而我們都有跟他說謝謝以表明我哋已經完成訪問了。然後，我們東張西望同事才叫我上台拍照。可能直播期間，我的聲線比較輕而做（造）成今次一個誤會」。最後她表示：「明白自己有好多不足之處，我會繼續努力學習、努力改進。」

黎寬怡對被指失禮一事表示「非常吃驚」。（IG@cat_kittylai）

網友紛紛留言鼓勵她，而新鮮出爐的大馬視后龔嘉欣、周嘉洛、蘇韻姿都有讚好帖文以示支持。

黎寬怡回應全文如下：

「收到朋友們轉寄過來有關我工作期間失禮、不尊重前輩白彪哥的報道，真的感到非常吃驚。

其實當時跟白彪哥的訪問已經完成，而我們都有跟他說謝謝以表明我哋已經完成訪問了。然後，我們東張西望同事才叫我上台拍照。可能直播期間，我的聲線比較輕而做成今次一個誤會🙏🏼

經過今次後，我會吸取經驗，以後我多加留意，會做得更好！我亦明白自己有好多不足之處，我會繼續努力學習、努力改進。在此好多謝大家的意見同支持，我都會一一接受和改進。希望有一天可以成為大家喜歡的主持❤️

謝謝🙏🏼」

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