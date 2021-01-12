【上陽賦】章子怡劇中丈夫蕭綦　歷史原型係開國皇帝劉裕

內地劇《上陽賦》近日成為劇迷焦點，除了女主角章子怡演出15歲少女惹來熱議，該劇亦棄用小鮮肉，改以演技派的周一圍演出男主角蕭綦，也是一個相當大膽的做法，大眼大鼻的他不屬靚仔類別，卻演活了英雄一生的蕭大將軍，而且蕭將軍歷史原型，更加是開國皇帝，下文為大家詳盡介紹。

劇中章子怡丈夫蕭綦，由演技派周一圍演出。（影片截圖）

劇中章子怡飾演王丞相之女，上陽郡主王儇，由於王家在朝中勢力龐大，王家女兒歷代均是嫁給皇族，順理成章出過多位皇后，王儇亦成為皇太子及皇三子爭奪討好的對象，不過偏偏王儇陰差陽錯，嫁給了豫章王蕭綦，他原來是寒門出身，卻因驍勇善戰，以十萬兵馬守衛國境，蕭綦出場時在萬人中取走敵人主帥首級，英雄蓋世，而跟王儇婚後，更一起掃除朝廷奸臣，之後建立自己的霸業。

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《上陽賦》改編自架空歷史小說《帝王業》，但周一圍飾演的豫章王蕭綦，歷史上卻確有其人，劇中虛構的大成王朝，有著王謝兩族平衡勢力，而歷史上琅琊王氏及陳郡謝氏，均是東晉時期著名的世家望族，而大成其實就是東晉晚期，蕭綦的歷史原型正是結束東晉，建立劉宋的開國皇帝劉裕，寒門出身的劉裕獲得丞相賞識，跟劇中王丞相將女兒下嫁籠絡蕭綦近似，之後蕭綦討伐外族，更明顯參考了劉裕消滅了南燕和後秦等外族的事蹟，撇開了劇中的談情說愛，《上陽賦》確是一齣值得追看的古裝劇。

同場加映傅嘉莉泳裝靚相：