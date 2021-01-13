傳黃德斌主演港版《大叔的愛》　孖呂爵安盧瀚霆大搞同性三角戀？

ViuTV去年向日本購入日本大熱HEHE劇《大叔的愛》版權，將推出港版《大叔的愛》，一眾粉絲均十分期待。早前有傳會由陶大宇飾演部長黑澤武藏。但昨日（13/1）有傳媒爆出，原來港版《大叔的愛》中的黑澤武藏部長將落實由現年57歲的黃德斌擔演？

《大叔的愛》是日本朝日電視台於2018年製作的同性愛情電視劇，由田中圭、吉田鋼太郎及林遣都主演。（《大叔的愛》海報）

據悉，黃德斌將飾演愛上下屬的黑澤武藏，更會與MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）合作，兩人分別飾演被上司及同事暗戀的春田創一，以及黃德斌的情敵牧凌太，三人一於齊玩甜蜜同性戀情。

黃德斌接受傳媒訪問時，表示ViuTV有找他洽談，但一切尚未落實。至於Edan就證實將與Anson Lo拍劇，但對於主演則守口如瓶。

黃德斌飾演《大叔的愛》中的部長？（截圖）

日劇《大叔的愛》是日本朝日電視台於2018年製作的同性愛情電視劇，由田中圭、吉田鋼太郎和林遣都主演。故事講述欠缺異性緣的主角春田創一，被上司部長黑澤武藏及同事兼室友後輩牧凌太告白，圍繞三人展開的辦公室戀情。

即看Edan同Anson Lo型仔相：