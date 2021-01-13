萬千星輝2020︱透明口罩成內地網民熱話　明星同款最平9.9人仔/件

無綫於上星期日晚 (10號) 舉行的《萬千星輝頒獎典禮2020》經已圓滿結束，今年在新冠肺炎疫情的影響之下，當晚有份出席的所有藝人或是TVB員工都有戴上口罩。而為了出鏡效果，一眾藝人都有戴上透明膠口罩，好讓觀眾可以睇到他們的靚樣，但陳豪就例外，成為了當晚唯一一位沒有戴上透明膠口罩的藝人。原來今次藝人載透明口罩出席頒獎禮的情況亦引起了內地網民的熱議，對於這種透明口罩感到好奇，有網民就質疑該口罩並無防疫效果。

陳豪當晚成為了當晚唯一一位沒有戴上透明膠口罩的藝人。(陳順禎、葉志明攝)

其實這種透明口罩主要是用作防止飛沫，但不能防止花粉和病菌病毒等。而徐州市兒童醫院感染管理科主任護師陳偉表示，透明口罩的下半部分是透氣的，與醫用口罩必須要密閉完全不同，他說：「醫用口罩是通過材料來通氣，而不是通過周邊的空間。這種透明口罩的材質是塑膠，並不能通氣，也不能過濾病毒顆粒。」一名疾控專家也表示，健康的人佩戴這種口罩，很容易將病毒吸進體內。

專家指這種透明口罩不能防病菌病毒。(陳自瑤ig)

而在網購平台上，例如淘寶就可找到不少商家也開始推出明星同款透明口罩。有賣家甚至在商品中標註「胡杏兒同款」，當中最便宜的是標價9.9元人民幣（約港幣12元）一件。其中一款網店的透明口罩月銷量已有100多件，據賣家介紹，該口罩為PC聚碳酸酯材質，並非醫用口罩。

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當晚陳豪最有防疫意識：