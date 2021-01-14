2021年必睇陸劇！《知否》馮紹峰夥《東宮》彭小冉拍九洲戰爭故事

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大陸電視劇《九州朱顏記》改編自「斬鞍」的小說《朱顏記》，由《知否知否應是綠肥紅瘦》的帥氣二叔－馮紹峰，以及《東宮》中充滿異域風情的公主──彭小冉，聯手演繹一場以復仇開始的虐戀，並且在主演中還有「古裝」扮相高口碑的人氣偶像－朱正廷加盟，此部也是朱正廷第一部的古裝作品，首度曝光劇照以強烈金紅色吸引眼球，搭配九州系列故事的「戰爭」特色，加上主演三人的高顏值，讓粉絲立刻列入必追名單！

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《九州朱顏記》劇情簡介

被夜北部落視作不祥的葉凌霜（彭小冉飾），與夜北長公主七海蕊（劉夢芮飾）一同長大，情同姊妹，公主從來沒有輕視過她，葉凌霜感念於此，決定一生忠於公主；但晁高帝彧修明（馮紹峰飾）為了平定夜北，設計一場求娶七海蕊的戲碼，並料定與七海蕊結婚，進而開戰夜北，沒想到逼使七海蕊跳懸崖、夜北部落瓦解，葉凌霜悲憤決心報仇，化名為白露入宮刺殺彧修明，這反而讓晁高帝對葉凌霜產生了興趣，兩人漸漸互生情愫，最終矛盾的葉凌霜會如何在仇恨與愛情中做出抉擇呢？

點圖放大看《九州朱顏記》角色介紹↓↓↓

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：虐劇之最《東宮》威力輾壓甜寵劇，螢火蟲之吻畫面太美網友搶收當桌布！

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