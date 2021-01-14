華為千金姚安娜生日宣布入行　出道作竟然係炫富紀錄片

華為公主姚安娜，跟名媛沈月、何超欣等一直是好閨蜜，在耳濡目染下，開始對娛樂圈產生興趣，但她不止追星當粉絲，直頭瞓身加入娛樂圈，在23歲生日當天宣布正式出道，有個富爸爸當然不用如其他新人慢慢捱，她的宣傳攻勢鋪天蓋地，最厲害是已經有紀錄片，拍攝她的入行心路歷程，可惜網民錯重點，只是關心她為何愈來愈靚，跟昔日判若兩人，富二代光環在圈中可能變成枷鎖。

姚安娜23歲生日禮物係入行做明星。（姚安娜微博）

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姚安娜比起其他富二代，生活算是低調，而且是哈佛高材生，攻讀電腦工程及統計數據，但因疫情關係，第四年學業要暫停，而她在這個空檔，竟然決定了自己未來事業，就是加入娛樂圈。姚安娜父親是華為總裁任正非，家族資產逾200億，基本上生活無憂，但她仍要挑戰自己，在23歲生日送給自己一份大禮物，就是宣布出道，而且已經拍攝了紀錄片講述她的出道決定。

姚安娜以「破格公主」形象出道。（姚安娜微博）

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片中姚安娜指自己被標籤為富二代、公主，其實她比很多人還要努力，勤力讀書才能考入哈佛，而她做每一個決定，都要做到最好，出道前她瘋狂做運動保持纖瘦身材，自少練習芭蕾舞的她，也要再次接受舞蹈訓練，又要練習聲樂，由專業音樂人為她錄歌，當然不少得形象設計，拍攝雜誌封面等等，為洗甩富二代形象，拍攝她獨居生活時，甚至要自己烹調減肥餐，以新人來說絕對是資源無限。可是網民只是關注姚安娜在片中出現的成長片段，指她小時候五官跟現在完全不同，疑有後天處理之嫌，看來娜安娜要成為天后巨星，還有一條漫長的道路。