饑饉30︱關智斌姜濤挑戰野外生活　望為非洲兒童帶來溫飽生活

由香港世界宣明會及叱咤903主辦的「饑饉30」昨日（14/1）舉行啟動禮，宣明會今年以「升溫的飢餓」為主題，盼望集合大家的力量，為津巴布韋、南蘇丹及索馬里三個非洲國家的貧困家庭和孩子提供緊急糧食、健康營養及農業生計等範疇的援助。今年請來關智斌（Kenny）、姜濤以及艾粒的當奴、少爺占擔任饑饉之星，他們將於3月19至20日在新界北馬草壟及數碼港，餓着肚接受30小時的野外生活挑戰。因疫情關係，是次活動改為線上直播形式舉行，網民可以透過直播隔空陪伴四位饑饉之星接受挑戰以及留言為偶像打氣。

關智斌和姜濤直言很期待今次的饑饉之旅，又呼籲以捐款來換取更多「行李限額」，讓他們可將滿滿的愛心送到非洲。

四位饑饉之星除了在野外接受30小時飢餓挑戰，體驗津巴布韋居民的生活外，亦要執行不同任務賺取「行李限額」，愈多的「行李限額」便能為非洲國家的貧困小朋友帶來更多救援。其中關智斌、姜濤代表線上「饑饉之旅團友」接受一連串野外生活挑戰，而艾粒則化身評判，決定關智斌或姜濤能否過關。

立即參加挑戰：【饑饉30】與饑饉之星 同助孩子面對天災與飢餓

活動進行期間，網民可透過直播與偶像同步挑戰「饑饉30」，亦可透過捐款獲取「饑饉挑戰包」，當中有體驗物資、饑饉T恤、環保手提袋及環保餐具。成為「饑饉之旅團友」的你們便可與偶像同步參與活動，將成品打卡放上社交平台並寫下打氣說話，勝出者仲有機會與四位饑饉之星一同出席閉幕禮。