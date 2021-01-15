《女神降臨》突破傳統校園愛情劇套路　反階級自強故事值得細味

持續超過一年的世紀疫症，改變很多人的生活習慣，個人作風是「分散投資，乜都睇啲」。過去數年，多得網絡點播平台，本地製作以外，台灣、日本、英美甚至泰國出品都有留意，唯獨對韓國出品總是提不起勁，可能「哈韓」最瘋狂的那幾年 ── 大概由《熟女辛市長》（2009）至《她很漂亮》（2015）為止 ── 看得實在太多，覺得很多故事設定逃不出某幾種框架與套路，難免有點「飽滯」，就算明知當地有些劇集製作水平超晒班，劇情霹靂無敵，包括《孤單又燦爛的神－鬼怪》（2016）和《陽光先生》（2017），仍然沒法從頭到尾看完，反正網絡選擇如繁星，必定有些劇集跟得貼，有些則會「落後大市」，無需急於一時。 結果轉眼間過了幾年「空窗期」。直到最近，因為多了時間宅在家，嘗試重回韓劇懷抱，碰巧兩套都是「漫改劇」，除了人氣高企、屢創OCN開台收視紀錄的《驅魔麵館》之外，還有tvN製作的校園浪漫喜劇《女神降臨》，後者不少情節處理上都令人笑得出，作為暫時逃避殘酷現實的「興奮劇」也不錯。初初聽到《女》劇的名字，還以為又是那些有錢仔追窮家女，但劇情「離地到癲」的愛情故事，殊不知看了三集，發現給狠狠的欺騙了！ 撰文：游大東

《女神降臨》為tvN水木連續劇（即周三、四晚播出），2020年12月9日首播，香港觀眾現時可以透過「黃Viu煲劇平台」點播收看。

《女神降臨》為tvN水木連續劇（即周三、四晚播出），2020年12月9日首播，香港觀眾現時可以透過「黃Viu煲劇平台」點播收看。此劇改編自作者貓咪的原著同名漫畫，講述故事主人翁任朱靜（文佳煐飾）是個天生平庸的少女，頭腦已差人一截，表達能力欠佳，樣貌更不用說，滿面痘痘令人退避三舍，加上她是家中老二，上有家姐，下有細佬，父母一直忽略她，在校園裏（龍坡高中）又因為外表緣故而長期遭受朴世美（全慧媛飾）欺凌，是觀眾假如代入一點的話，都會睇到爆粗的那種黐線程度，一邊看一邊希望編劇幫幫忙：仲唔爆Seed？大反擊啦唔該！結果同人唔同命，《驅魔麵館》裏的蘇炆（趙炳圭飾）第二集鼓起勇氣「校霸」申赫宇（鄭元昌飾）「打鑊甘」，但任朱靜只是默默啞忍，直至因為家中出現經濟問題無奈遷居，她竟然因為轉校得到換來「重生」機會。

所謂的「女神降臨」並非指任朱靜有神仙降臨打救，而是她從網上教學參考短片，由化底妝、掃胭脂、修眉毛、搽唇彩，一步一步自學「變靚啲」，經過無數失敗之後，蛻變成為新校園（新春高中）裏的超級女神，每天都深受同學注目，更很獲姜秀貞（朴柔娜飾）和崔秀雅（姜敏兒飾）邀請加入通訊群組，成就解鎖，往後更捲入李修豪（車銀優飾）與韓書竣（黃仁燁飾）「兩男爭一女」的感情漩渦之中。留意，「籮底橙」變身成為「女神」的故事設定並不新鮮，《她很漂亮》裏金惠珍（黃正音飾）便是如此，將天生鬈曲髮型拉直，再用化妝蓋去臉上的雀斑，令劇中兩位男主角：池成俊（朴敘俊飾）和金信赫（崔始源飾）神魂顛倒，最終「醜女」金惠珍修成正果，選擇與青梅竹馬的池成俊在一起，過着幸福美滿的生活，坦白講，都是停留在男女之愛的層次。

任朱靜因為醜樣，在校內遭受欺凌，在家中亦因為排在第二，所以一直被家人忽視。（《女神降臨》劇照）

所謂的「女神降臨」並非指任朱靜有神仙降臨打救，而是她從網上教學參考短片，由化底妝、掃胭脂、修眉毛、搽唇彩，一步一步自學「變靚啲」，改變命運。（《女神降臨》劇照）

「籮底橙」變身成為「女神」的故事設定並不新鮮，《她很漂亮》裏金惠珍（黃正音飾）便是如此。（《她很漂亮》劇照）

相比之下，《女神降臨》原著漫畫的設定裏，任朱靜成為李修豪與韓書竣的力爭對象，反而不是最重要，其實看了幾集，不知道故事會怎樣發展下去會怎樣，甚至質疑，真的能夠撐足16集而不爛尾？容易令觀眾有共鳴的，或者是令我願意繼續追看下去的原因，是任朱靜依靠自己逆轉命運，繼而有力量（吸引力法則）直視曾遭欺凌的傷口，走出陰霾，繼續建立真正屬於自己的人生，放諸今天的「脆弱世代」，網上負評大平賣，內心「玻璃」的人俯拾皆是，任朱靜「傻更更」的使出自強不息的絕招，積極得來又當頭棒喝 ── 很多人面對不如意的事，會選擇怨天怨地等人打救，從不嘗試向內求，因為擔心失敗，擔心傷得更重，擔心跌落無底深淵，情願好好的當個「怨婦」和「怨夫」更舒適，但他們不明白，一個人不願意面對傷痛和弱點，催逼自己成熟，是永遠無法換來幸福。

任朱靜知道化妝能夠改變命運，但過程絕非一帆風順。（《女神降臨》劇照）

因為化妝技術了得，任朱靜（文佳煐飾，右）轉校後成為女神，更多了兩位好姊妹。（《女神降臨》劇照）

第二點引起反思的，是任朱靜的蛻變，很大程度包含「反階級」的意識，尤其輩份觀念根深柢固的韓國，不單止「Your face your fate」（你的樣子如何，你的命運也必如何），更是「愈有錢愈大聲」，所以「樣衰容易畀人恰」，「窮人就得卑躬屈膝」這些事，於當地生活裏見怪不怪，但作為子女，父母有沒有家底，無從選擇，一世人流流長，是否從此認命？但面對整個民族的既有傳統與價值觀，一個人力量微少，流行文化便成為其中一種宣洩渠道，將自身感受投射在角色中，借助他們於故事的行為來「反抗現實」種種不公。

其實《驅魔麵館》也有相近的深義，觀眾對此可能更加受落，不過並非所有觀眾都鍾意打打殺殺見晒血，《女神降臨》畢竟有車銀優作招徠，單是其無可挑剔的靚仔樣已「甜到漏」，睇完一定開心滿足，當然「漫改劇」改編的劇集始終有缺點，例如看過原著的讀者，會挑剔文佳煐的外貌跟原裝女主角相差太遠（靚醜皆是），而車銀優何以會知道卸妝後的「醜女」就是文佳煐，劇集版的處理亦太過簡單，而最令我嘖嘖稱奇的，是如果沒有超強燈光，純粹借化妝變樣，真的可以做到故事裏的效果嗎？近看一點也會見到遮瑕膏的痕跡吧？長時間化妝，女主角面上的皮膚問題豈不是更加嚴重？但追劇不宜太理性，否則趣味盡失，搵自己笨。

由車銀優飾演的「無敵學霸」李修豪，外形上可謂跟足原著，靚仔度達200%，不過有網民指其劇中的服裝造型出事，令他慘變「矮仔」。（《女神降臨》劇照）

黃仁燁飾演的韓書竣，來自單親家庭，家境稍遜，但本來與李修豪是好友，可惜因為他倆共同好友逝世而彼此決裂。（《女神降臨》劇照）

《女神降臨》的漫畫原著裏，朴柔娜飾演的姜秀貞雖然都是任朱靜的同學，但性格跟劇集版很不同，原著版心地不好，經常想靠近李修豪但不果，因為出於妒忌，而多番設局陷害任朱靜。（《女神降臨》劇照）

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