野外步出｜17位《3日2夜》女神於一身　方紹聰：絕對唔係後宮咁揀

無綫J2節目《野外步出》每逢星期一播出，首集主持方紹聰（奶仔）邀請了江嘉敏去玩飛索，畏高的江嘉敏未跳就已經喪叫「我唔玩啦，好驚啊！」嗌足全集令人看得實在過癮。其實除了江嘉敏外，之後的集數還會有陳庭欣、孫慧雪、何泳芍、鄺潔楹以及陳婉衡等共17位「女神」，堪稱是《3日2夜》的香港版。

第一集有江嘉敏，真係勁好笑。（《野外步出》截圖）

方紹聰接受《香港01》訪問時就透露，《野外步出》是由自己YouTube頻道節目《約女yama 嗲》衍生出來的產物。他說：「監製B哥知道我個YT節目好歡迎之後，就搵咗我返去傾。佢話：『而家好多人都去唔到旅行，可唔可以做一個香港版《3日2夜》？』其實個名一開始真係叫《野外露出》，係監製諗嘅。我一開始都有啲大吃一驚，電視台都可以？同時間我又覺得好正，同B哥合作一定好正！後來先改返做《野外步出》。」

每集節目除了玩樂，方紹聰都會同嘉賓傾下心事。（《野外步出》截圖）

《3日2夜》「女神」集於一身，方紹聰就笑言最後決定權並不在他身上：「搵邊個嘉賓絕對唔係後宮咁揀，我都有提建議，當然搵邊個係監製話事，不過上得節目嘅嘉賓都係friend，都係好玩得，最緊要畀觀眾睇到佢哋拍劇之外嘅另一面。我哋之後嘅節目仲有遊繩，潛水，滑翔傘，又會帶大家體驗農村生活，又會同草泥馬玩，總之都係一啲香港人少去嘅活動。」

方紹聰帶女嘉賓「上天下海」。（《野外步出》截圖）

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