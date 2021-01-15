王祖藍將回巢TVB拍古裝趣劇　新出爐視后蔡思貝指引觀眾笑最難演

藝人王祖藍為無綫（TVB）效力了十多年，近年轉戰內地搵人仔，相信賺得不少。惟昨日（14/1）有報道指，王祖藍將於4月回巢TVB開拍古裝趣劇，更會夥拍出爐視后蔡思貝，以及奪得「最受歡迎電視男角色」的張振朗，陳瀅、伍詠薇亦會加盟劇集。

近年轉戰內地的王祖藍有傳即將回TVB開拍古裝趣劇！（王祖藍微博照片）

王祖藍接受傳媒訪問時承認消息，稱與珍姐（曾勵珍）一年多前已經開始傾合作，指雙方都非常有誠意合作，今次終於夾到時間回TVB拍戲，相信大家一定會合作得很愉快。

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至於入行至今只拍過一套古裝劇《味想天開》出爐視后蔡思貝坦言，令觀眾發笑最困難。她又指，曾在工作場合中與王祖藍見過面，但從未合作過，最想從他身上學習急才，以及扭劇本的技巧。

另外她稱，因為許多粉絲都期待她拍古裝，所以自己對於此劇亦相當期待，又笑言好友張振朗有搞笑潛質。

出爐視后蔡思貝指，曾在工作場合中與王祖藍見過面，但從未合作過，最想從他身上學習急才，以及扭劇本的技巧。（陳順禎攝）

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張振朗現時正忙於拍攝《拳王》，他坦言未收到消息，談及王祖藍，他憶述二人曾於節目《Sunday扮嘢王》合作過一次，如有機會都想與王祖藍拍劇，但現在因未成事，只可以等通知。他又稱讚蔡思貝是好好的拍檔，甚麼題材都不用擔心。

張振朗憶述二人曾於節目《Sunday扮嘢王》合作過一次，如有機會都想與王祖藍拍劇。（陳順禎攝）

同場加映蔡思貝靚相：