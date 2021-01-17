【末世列車】第二季1月25日上架　預告揭Mr.Wilfred超邪惡計畫

《末世列車》（Snowpiercer）美劇版去年播出首季後反應熱烈，第二季即將於1月25日在Netflix上架。官方日前就發布了第二季的正式預告，揭開由Sean Bean飾演的新角色Mr. Wilfred的超邪惡計畫。

《末世列車》電影版由奉俊昊執導，於2013年上映。劇集版跟電影的世界觀及故事大綱相近，同樣都是講述氣候突變，人類因過份依賴科技而令到地球被冰封。在溫度降至攝氏零下119度的環境下，所有倖存者登上了巨型列車「破雪號」（Snowpiercer），圍繞地球不停行駛。擁有共1001個車卡的破雪號載着3000位乘客，當中更分成不同階級。沒有車票的低下階層就被迫住在擁擠的車尾，三等艙就是一般的勞動階層，二等艙就住了專業人士，而上流貴族就住在頭等艙，享受着奢華的生活。車尾的底下層因受夠不公對待而密謀革命，勢要殺上頭等艙。

在首季結局，破雪號停了下來，揭開了破雪號並非唯一一輛行駛在末日中的列車，該列車更截停了破雪號。而在第二季的預告中，看到乘客都對於要效忠Layton（Daveed Diggs飾）或Mr. Wilfred感到搖擺不定，並造成大量抗爭和打鬥的危險場面。在兩人抗衡之際，Melanie（Jennifer Connelly演）竟發現令人震驚的祕密，而這個驚人的發現很有可能改變人類的命運。另外，劇集將於1月26日下午在香港播，逢星期二在Netflix更新最新集數。