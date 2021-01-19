【死而不亡】女醫生遇上致命意外　證實死亡30分鐘後竟翻生？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-19 19:30

人類對於死亡都充滿恐懼，對於生命終結仍存在不同的觀點，目前就以心跳停止及腦死亡就是判定為死亡之時。有不少人都認為人死後會上天堂或落地獄，但全球都有大量死而復生的案例，離奇到連醫生和科學都未能解釋得到。日前在於Netflix上架的影集《死而不亡》（Surviving Death），就訪問了不少死而復生的人，在死去的時候遇上的奇怪事。

《死而不亡》已在Netflix上架。（Netflix）

共6集的《死而不亡》深入探討了死後的種種可能，並讓觀眾思考何謂死亡？死亡是否就是生命的盡頭？節目除了訪問那些曾瀕臨死亡、甚至一度經歷死亡的當事人，還有創新科學研究的成果，帶領觀眾踏上一段非比尋常的追尋之旅，探索超乎人類生之經驗的死後世界。

脊骨外科醫生Mary Neal在節目中分享了20年前，遠赴智利南部划獨木舟，可惜在以瀑布見稱的激流中遇上意外。獨木舟在湍急的水流失去控制，被迫衝下主瀑布，Mary的獨木舟被卡在石縫，並完全浸在3米深的水底：「我失去了呼吸，並感覺到骨頭在折斷，我以為我應該尖叫，但我沒有。我感覺不到痛楚、害怕和恐慌，我前所未有的感覺到自己真正活著。」

Mary直言感覺到當時靈魂脫離了身體，靈魂獲得釋放飄上天堂。有一群不明物體馬上前來迎接自己，讓她感受到滿滿的安慰和愛，並帶她走過一條鋪滿鮮花的小徑。其後去到巨型建築物時，能夠看到自己的身體仍然浸在水底，並清楚知道同行的划舟者將自己救起來。過了30分鐘，他們尋獲Mary發脹發紫的屍體。Mary直言聽得見友人呼叫自己的聲音，最後在天堂的物體卻表示Mary死期未到，最終返回身體。

死而復生的經歷徹底改變了Mary對於科學的看法，更指世界上有很多事人們還未能了解：「這件事顛覆了我對死亡的定義，我不相信我們無所不知。」儘管自己是醫生，Mary對於自己能在死去30分鐘而復生感到非常詫異，就連其他醫生都不敢相信這件事竟然發生在現實生活中。