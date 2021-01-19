鄭爽不甘示弱長文爆張恒出軌：我没想過他出軌了我該怎麼辦

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-19 23:20

內地一線女星鄭爽被爆出，與前男友張恒秘密在美國找孕母生下一子一女，二人感情破裂後，鄭爽被指有意想墮胎，更與男方父母為墮胎抑或是生下來棄養而爭執不斷，形象大插水。

鄭爽和張恆在美國找代理孕母並生下一子一女。（網絡圖片）

鄭爽今日（19/1）在微博發文回應事件，指「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光。」即默認赴美找代母生子一事屬實。事後她又被指搭上細6歲的小鮮肉而飛甩張恒，令事件愈演愈烈。

鄭爽。（微博@鄭爽SZ）

今晚鄭爽發長文回應對話錄音，文中似乎意指張恒出軌，「我一點也不逃避我說過的話，第一時間我否認一切，並且做一切努力來結束這一切，我沒想過他出軌了我該怎麼辦的事情，那天是9.27.2019飛機上，下飛機我按部就班完成工作，晚上眼淚和懺悔我沒有說任何事情...我沒想把任何不悅的事情發酵只想冷靜解決，包括未來，包括我們之間的借款。」

鄭爽同張恒已在2019底分手。（影片截圖）

她更爆出原來有6小時完整版的錄音檔，「完全版本應該在6小時，誰家女兒誰心疼，我爸媽只希望我能不要哭了敢快睡一覺！」似乎隔空反擊張恒意圖斷章取義，抹黑自己。

兩位當事人各執一詞，但鄭爽因負面新聞而損失不少，除了大批粉絲出走、合作的品牌遭下架之外，她只代言9天的時裝品牌Prada亦已宣布跟她解除合作關係。另外鄭爽父親護女心切，不開名大鬧張恒是極品渣男和軟飯王，更直指對方借2000萬不還，「為了金錢不擇手段，卑鄙下流！」

即看鄭爽和鄭父全文：