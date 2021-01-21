23歲美少女熱爆TikTok身份神秘　竟係前美國海軍服役期曾殺5人？

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-21 10:00

居於美國的23歲菲律賓裔女網紅Bella Poarch，2020年4月加入TikTok後通過對嘴唱歌 《M to the B》一夜成名，只是一條短短十秒的影片，竟然被瘋傳，錄得逾５億點擊次數，她在短時間內擁有超過2200萬追隨者，更是該平台上最多點讚數量的網紅。在Bella Poarch外表俏麗可愛，原來她是前美國海軍，更曾因一個紋身引起韓國菲律賓網戰！

Bella Poarch是TikTok平台上擁有最多點讚數量的網紅（IG／bella.poarch）

Bella Poarch的影片圍繞彩妝、變裝和遊戲的創意內容，與一般網絡少女無異，她的五官精緻可愛，猶如迪士尼公主真人版，也許是這個原因令她極速竄紅。令人意想不到的是，擁有天使面孔，嬌滴滴的Bella Poarch，原來是美國前海軍，於2017年入伍。她自己曾在平台上分享自己過去的心理健康，從2017年起患確診嚴重抑鬱症、創傷後應激障礙和焦慮症，外界猜測這是她離開軍隊的原因。

Bella Poarch曾因為手臂上的紋身引起國際風波（IG／bella.poarch）

她身上有許多紋身，她手臂上有一個紋身令人聯想日本軍旗「旭日旗」，為二戰時期日本軍國主義象徵，南韓網民因此而感到被冒犯，痛批Bella Poarch無知，雖然她有公開作出道歉，但仍未能平息網民怒火，在網絡上引起激烈論戰。當中更有韓國人發表種族歧視言論，大罵菲律賓人貧窮而欠缺教養，菲律賓網民反擊，發起標籤#CancelKorea，表達對南韓網友惡意批評菲國的不滿。不過亦有韓國人發起新標籤#SorryFilipinos，希望平息兩國網民之間的謾罵。

關於Bella Poarch的流言非常多，有人指她在服役期間曾經殺過5個人，也有人指她是光明會成員，亦有指她打破社交平台的演算法因而獲得超乎平常的點擊率。不過這些傳聞都沒有得到證實，水份居多。

Bella Poarch是前美國海軍（IG／bella.poarch）

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