《今際》「水雞」朝比奈彩拍YouTube　自爆買6位數貴褸但着唔落？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-20 20:30

27歲日本女星朝比奈彩憑Netflix劇集《今際之國的有栖》人氣急升，不論是Instagram追隨者，還是YouTube頻道訂閱人數，都比劇集上架前增長不少。其實，朝比奈彩的YouTube頻道亦有不少有趣短片，題材亦非常廣泛，由穿搭示範、教學，到日常做運動的情況，應有盡有，而昨天（19/1）她便拍片公開自己買過最貴的時尚單品，原來是一件皮褸：「應該係3、4年前買，真係好貴，尤其係我當時只係23、24歲，咁當然啦，而家諗番都係貴。我唔喺日本買，我喺夏威夷買嘅，嗰時我係去做嘢。」

點擊下圖觀看朝比奈彩靚相：

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朝比奈彩又透露皮褸的售價是40萬日元（約3萬港元），如果在日本本土購買，更是接近60萬日元（約4.5萬港元）：「呢個真係我2字頭裏面最大嘅決定，我係諗住買一件好貴嘅衫嚟着，掙扎咗好耐到底係買長褸、騎士外套定係乾濕褸，最後係揀咗騎士外套，因為有人話啲皮係愈着愈有味道。」不過，最搞笑的是，由於朝比奈彩試身、購買時是夏天，沒有考慮到冬天時自己會穿厚冷衫，所以那件皮褸冬天絕大部份時間都不能派上用場。

到底朝比奈彩着件皮褸會係點：