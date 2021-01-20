傳馮盈盈偕新歡歎米芝蓮　緋聞男友鄭衍峰話未試過：每日$30叉飯

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-20 18:15

由鄭衍峰（Leonard）主持的《港產旅行團》今天（20日）舉行記者會，節目中會帶觀眾上山下海，更會一一介紹香港酒店的好處，Leonard節目中非常多靚女拍擋，包括曾淑雅、戴祖儀、林穎彤，被一堆美女圍住，分分鐘會惹怒緋聞女友馮盈盈，他說：「點解佢會嬲，大家一直都係好朋友，冇話嬲咩。」

Leonard預告節目中會Show肌。（葉志明攝）

近日有媒體報道馮盈盈與一名「二撇鬚」西裝男在中環的米芝蓮三星意大利餐廳共進午餐，午餐人均消費都要1500元，不過緋聞男友Leonard今天（20/1）出席活動卻表示從記者們口中才得知此事：「我仲未睇長文內容，睇到標題我覺得，由頭到尾大家都係好朋友、好同事、好拍擋，唔會大家同大家交待今日去邊，我覺得正常社交嚟，好朋友唔存在暪唔暪，我又唔會同佢講同邊個食Lunch。」

Leonard表示盈盈最近的負面新聞她會懂得處理。（葉志明攝）

提到這間餐廳平均午餐的人均消費都要1500元，Leonard笑言認識盈盈幾年，並沒有與她吃過這麼貴的一頓飯：「TVB canteen加埋可能有，大家都做咗呢間公司3-4年，每日一個叉燒飯，一個$30再乘返一百，應該都有。」

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