天國與地獄‧劇評｜用「靈魂交換」呃觀眾睇綾瀨遙高橋一生鬥演技

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-01-21 11:00

由綾瀨遙、高橋一生主演的TBS冬季日劇《天國與地獄》於1月17日首播，而首集的收視更冠絕日本，以16.8%收視率暫時排名第一，成績非常理想。

《天國與地獄》喺「myTV SUPER」有得睇，仲有中文字幕添，不過只限收費用戶。（截圖）

《天國與地獄》，單看如此老土的名字，其實都幾趕客，不過劇集開宗名義以「靈魂交換」作為故事題材，又確實引起觀眾不少幻想，再加上交換靈的對象是一名正氣澟然的女警察和手段變態的男性連環殺人犯，性格和身份完全對立，可觀性極高，如此這般，記者就被這個故事設定「呃」了入場，捱了一小時後才發現看錯重點。

高橋一生飾演的是一名頭腦極好的變態殺人狂。（截圖）

綾瀨遙飾演一名正氣澟然的警察。（截圖）

「做咩啫......」

日劇其中一大「特色」，是經常當觀眾是白痴（當然也有些編劇和導演相當高手），畫公仔畫出腸地利用鏡頭、音效、音樂、特寫去告訴觀眾那些位置甚要特別注意，尤其是與查案相關的劇集。就像《律政英雄》中，當線索出現，永遠就會以木村拓哉的無厘頭行為加松隆子的無知作舖排；《金田一》內，查出真相關鍵之時，永遠都會有堂本剛的眼神特寫，再加多角度「遠鏡」配幾聲「噔、噔、噔」，之後再出例排對白「一切謎題都解開了」，仿佛在培養觀眾看日劇應有的態度。

相信不少香港觀眾都和記者一樣，對於這個「特色」有點煩厭，每次出現更係會心中默念一句：「做咩啫......」而在《天國與地獄》第一集中，有數之不盡提示觀眾留意畫面的「鈴聲」和特寫，老實講，60分鐘內「做咩啫......」足十幾次，有啲攰。綾瀨遙查案留意到細節—「叮」；高橋一生摸耳仔—「叮」；綾瀨遙思者踱手指又「叮」；高橋一生講錯嘢再「叮」......而且綾瀨遙查案過程又出奇地順利，幾乎無意外、無阻滯地查出高橋一生就是兇手，在嚴重缺乏查案懸念的情況下，頭60分鐘真係要「捱住睇」。

綾瀨遙踱手指的「特寫」。（截圖）

用60分鐘鋪排8分鐘高潮

捱完60分鐘無聊的查案過程，終於上演一幕「碌落樓梯」，兩位主角雙眼一睜就已經靈魂交換，所有事情都非常順理成章，而在最後8分鐘，終於都知道《天國與地獄》如何借日劇「特色」之力去吹捧綾瀨遙和高橋一生的演技。

前60分鐘的「叮叮」位，表面上是提示觀眾有關案情的重點，但實際上是加深觀眾對角色特徵、行為、眼神的記憶，到首集最後8分鐘才體驗到如何在高橋一生的行為找到綾瀨遙的影子，從綾瀨遙的神態感受到高橋一生的氣息。

值得一提是，二人模仿對方的舉動時毫無破綻，連神情都有一種「上身」的感覺，不負高橋一生奪得的多個「最佳男配角」獎項的殊榮、以及綾瀨遙三次「視后」寶座的美譽。所以「靈魂交換」只是包裝紙，欣賞綾瀨遙與高橋一生鬥演技才是《天國與地獄》的欣賞重點。

「靈魂交換」後的演技大鬥法：

+ 2 + 2 + 2

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