麥雅緻董敏莉大談夫妻相處之道　Angie直言獲女王待遇：唔使煮飯

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-20 23:00

麥雅緻（Angie）和董敏莉（Monie）今日現身網上平台有線OTT的節目巡禮，她們將在節目《講媽Beli Bala》大談媽媽經，分享日常生活趣事、餵哺母乳的辛酸以及夫妻相處之道等等的話題。Monie直言十分開心可以透過節目盡訴做媽媽的辛酸：「可以盡訴湊小朋友嘅辛酸，完全冇包袱咩都講得。」

麥雅緻（Angie）和董敏莉（Monie）今日現身網上平台有線OTT的節目巡禮。（陳順禎攝）

Angie更即場炮製火焰蛋糕，可惜卻燒燶蛋糕場面尷尬，她坦言自己是「十八層地獄廚神」：「喺屋企唔使煮飯，曾經有問過老公要唔要學，佢話唔使。我見到有嘢想食，佢會話煮畀我食，真係女王待遇。」Monie笑稱Angie是女王，自己則是女僕：「女王與女僕，我喺屋企好似女僕。我老公會搞到廚房好似打仗咁，我就要收執殘局。」

Angie更即場炮製火焰蛋糕，可惜卻燒燶蛋糕場面尷尬。（陳順禎攝）

麥雅緻與老公張頴康結婚多年依然甜蜜，她亦有分享夫妻相處之道並說別忘記讚美對方：「人鍾意聽讚美說話，一次讚美可以頂到5次負面說話。我通常會讚咗佢先，先會發表自己想講嘅，佢就會好受落，但好多時會忽略呢樣嘢。」Monie則指假如對方跟你分享事情時，千萬不要強加自己的意見：「人哋唔需要你畀意見，有時同你講一件事，我哋好容易會畀自己意見，但其實對方冇問你，我成日提醒自己。」她續指女兒兩歲大自己仍有餵哺母乳，加上要處理女兒上學事宜，生活因而非常忙碌：「感覺兩年幾冇瞓過覺。」

點撃睇更多活動照片：