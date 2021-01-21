格外樓神︱陸駿光全劇無對白　拆解流浪漢意義：令故事多一個層次

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-01-21 23:30

屋宇署和香港電台電視部聯合製作的新劇《格外樓神》，第一單元「真相」下集已於日前（9/1）播出，劇情承接上集，指2011年1月，旺角新填地街一座樓齡達50年的唐樓倒塌，一人當場死亡，另外有多名失蹤者遭活埋。事發後，屋宇署助理署長緊急召開會議，要求一班結構工程師、屋宇測量師、技術主任立即善後，包括要想出方法，防止出事樓宇旁邊的大廈，因為抵受不住壓力而倒塌，亦要尋找意外真相，看看有沒有人需要為這宗意外負上法律責任。 正因為有「查案」成份，而且必須有完整結局，所以「真相」下集的劇情，無可否認較上集緊湊得多，奈何因為要符合「功能劇」的要求，所以部份場景鋪排和對白設計依然令人看得不舒服，比如袁富華飾演的屋宇署結構工程師趙宇琛，去到意外現場跟負責豎立鐵架的工程人員查詢，問尚有多少條高305毫米的工字鐵，對方說：「得一條305！」趙宇琛追問：「254（毫米）呢？254有幾多條？」另外他問李任燊飾演的屋宇署技術主任詹柏林：「喂，你而家唔係讀BS（英國標準）咩，啲嘢唔同晒嘅？」詹回答：「而家讀Hong Kong Code（香港作業守則）㗎喇！」上述兩段對白，對於劇情推進毫無幫助，但絕對會令觀眾邊看邊「出戲」。 另外角色和支線太多也是問題所在，細心數數，只有大約20分鐘的劇情，竟然出現四條故事線 ─ 袁富華一家人、袁富華與同事、張蔓姿與母親黃素歡，以及黃樹燊（導致塌樓的關鍵人物），根本沒有足夠篇幅建立人物性格，好些角色更是為出現如出現，例如趙善恆飾演的屋宇署技術主任白偉琳，他在下集的功能，純粹是借他知道其女友移情別戀一事，帶出找到真相的重要性，除非同一角色於其他單元再度出現，否則相當無謂。反觀飾演流浪漢，雖然全無對白，但卻有存在的價值，飾演這角色的陸駿光坦言：「呢個人物，令到個故事多咗一個層次。」 撰文：游大東

《格外樓神 ─ 真相》人物繁多，但故事篇幅太短，令部份角色的存在變得可有可無，比如趙善恆飾演的屋宇署技術主任白偉琳，就算他在這集不出現，對劇情推進完全沒有影響。（《格外樓神》劇照）

陸駿光飾演的流浪漢，在兩集「真相」裏完全沒有對白，卻導演並非隨意加插這個人物，而希望透過他的出現，帶出「一頭家」的存在以及屋宇署的職責，安家，即安心。（《格外樓神》劇照）

綜觀「真相」上、下兩集，合共40分鐘的劇情裏，流浪漢只出現過幾幕，包括其中重要的兩場戲：唐樓倒塌時，他剛好在出事現場旁邊另一幢大廈天台裏聽收音機；袁富華一家人（連同萬斯敏飾演的太太和陳曾寧飾演的女兒），站在街上，以私家車的車尾位置「開枱」吃團年飯，流浪漢就在旁邊公園呆坐。

這個角色，既是一位無家者，卻見證其他家庭的聚和散，看似可有可無，實際上能夠扣連整個故事，帶出主旨的重要人物 ─ 令廣大市民安居樂業，是屋宇署的職責，安家，即安心，而「一頭家」之所以稱得上是「一頭家」，既看血脈關係，也看沒否棲身之所。陸駿光謂：「導演同我講，話呢個係上帝視角，原本係冇呢個角色，係寫好劇本之後，導演（黎敏儀，身兼編劇）覺得要加一個角色，令成個故事多一個層次。」很多人都會覺得，一個角色沒有對白，不值得嘗試，惟陸駿光覺得不可以放過任何演出機會，就當作是自我試煉的機會，「演員最好玩就係咁！」至於為何沒有對白，他笑着反問：「你期望流浪漢會講咩對白？」

這幕流浪漢在天台聽收音機的設計，源自陸駿光的日常真實觀察。（《格外樓神》劇照）

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不過導演黎敏儀則透露，拍攝期間曾經有想過要讓流浪漢「開口」，背後竟然出自陸駿光在現實中的微小觀察。「唔知佢喺邊度遇到，但佢同我講，話見過一個流浪漢喺度聽收音機，佢Tune台（調校頻道），一直Tune到揀咗隻英文歌（正在播放），先特登停低聽，呢個印象好深刻，我覺得幾過癮咁喎，流浪漢聽英文歌，好似好有品味咁喎㗎喎，同我自己Expect有啲唔同。」導演最終將「嗱喳」（陸之別稱）這個分享，投放在劇中的流浪漢身上，上集第一幕，就見到他在聽收音機。

為何唐樓會倒塌？黃樹棠飾演的松哥是關鍵人物。（《格外樓神》劇照）

亦因為現實裏的參考對象，是聽收音機播英文歌，導演一度忽發奇想：「中間其實有諗過，如果佢開口佢會係講咩？因為我哋大家都有諗過，呢個角色一定唔係啞嘅，咁我曾經拍咗個Version，係佢開口講英文嘢，但可能因為疫情之下，拍攝比較倉卒，出到嚟個效果，我覺得都係唔講嘢比較好一啲，所以保留而家出街嘅版本。」

導演又指，一般情況下，普羅大眾會對於流浪漢會有一種既定想法，覺得「負債纍纍」或「妻離子散」是他們「瞓街」的原因，但今次「真相」裏的設計，卻帶出另一層思考，「可能佢好嚮往一啲野，或者係佢純粹唔妥協現實一啲嘢，先會離開佢嘅家庭。」

因為李穎珊（張蔓姿飾）一個細微記憶，令屋宇署團隊成功找到唐樓倒塌原因。（《格外樓神》劇照）

《格外樓神》逢星期六晚上9點半於港台電視31播出，點擊下列圖輯，欣賞《格外樓神 ─ 真相》的劇照：