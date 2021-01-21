張恆朋友爆男方曾當面質問女方出軌　鄭爽以「我這是鞭策你」回應

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-21 22:15

內地女星鄭爽因被爆代孕、棄養而遭廣電總局點名封殺，與前男友張恆風波不斷。日前，張恆朋友接受內地媒體獨家專訪，透露了不少兩人之間的細節，包括何時開始拍拖，代孕的始末，張恆的訴求，鄭爽拍拖期間出軌，狀告張恆的原因等，信息量頗大，但不難看出，所有的矛頭都指向鄭爽：

在拍攝綜藝節目《這！就是鐵甲》時，張恆是節目總監，當時由鄭爽提出交往；

兩人拍拖後，鄭爽提出代孕；

張恆的訴求就是兩個BB，但因為鄭爽不肯簽字，導致BB無法辦理護照，因此男方要求離婚，作為單親爸爸帶領兩個BB回國，並揚言寧可一世都不結婚；

張恆曾哭求鄭爽放過BB，自己可以付出任何代價；

張恆看新聞得悉鄭爽出軌，鄭爽回應「我這是鞭策你，為你好」；

張恆指鄭爽當其是工具人，對網友的謾罵視而不見，還稱自己是「金船」，張恆是船長，如果創造不了價值，就換掉；

張恆父母無條件要BB，鄭爽方無條件放棄BB，並且要求張恆方也放棄；

張恆對鄭爽的評價：「大概就是真心相愛過，然後不了解這個人」。

點擊下圖睇詳細錄音內容：

+ 37 + 37 + 37

在與記者的對話期間，該友人多次道出張恆向其表示這些內容都有聊天記錄，不過網友對此並不買賬，認為鄭爽固然有錯，現在已被官方封殺，付出了代價，但張恆也並非善類，自從爆出有兩個BB之後便再無出聲，全是所謂的朋友「代言」，似乎想以「好爸爸」形象全身而退：「男的女的都有問題，現在是洗到男的要全身而退的概念嗎」、「一直都是張恒朋友張恒朋友張恒朋友！！！！怎麼？他自己不會出來說句話嗎」、「這朋友真的是不避諱，全部把問題推到女方身上」等，紛紛指責張恆。