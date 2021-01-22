鄭爽代孕風波 |名下擁四豪宅　網友狠批：有錢卻容不下兩張嬰兒床

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-22 12:30

鄭爽爆出赴美代孕又棄養等爭議，形同遭官方正式封殺。。(微博圖片)

現年29歲嘅內地女星鄭爽，爆出赴美代孕又棄養等爭議，遭到《廣電時評》點名劣跡藝人，形同遭官方正式封殺。佢喺2009年出道即爆紅，身價同身家都相當豐厚，曾高據福布斯中國精英榜第30位，名下擁有4棟豪宅，被網友狠批「豪宅那麼多，卻容不下兩張嬰兒床」。

鄭爽與前男友張恒的合照。（微博）

憑藉《一起來看流星雨》一炮而紅嘅鄭爽出道12年。近年由影視轉向綜藝發展，去年一口氣接咗廿幾個節目，曝光率與收入都相當高。曾入選2020福布斯中國名人榜第82位，2019年福布斯中國名人榜第67位，2018年福布斯中國精英榜第30位。

鄭爽早已成為圈中小富婆。（微博@鄭爽SZ）

今年1月8日，鄭爽喺社交平台上晒出一張豪宅照片寫上：「2021年要獨立！真的決定要獨居起來，加油啊，小爽！這次要親自動手裝修，樂趣大大滴。」網友憑相片得知呢間豪宅正係位於上海地鐵8/10號線老西門站嘅豪宅╴上海復興瓏御空中別墅，要價1.5億﹗據悉，該豪宅建築面積630平方米，即近7000呎，仲未計兩層超高區露台。

本月初鄭爽先曬出佢喺上海購入嘅新豪宅。（鄭爽微博）

另外鄭爽喺老家遼寧瀋陽有2棟豪宅，一棟係父母住嘅仿古建築，附有大院子；另一棟係4層別墅，佢曾分享於庭院倒沙造景扮沙灘風情景緻，北京朝陽鄰近北京商務中心區亦有物業，估價約3000多萬元人民幣。單計4間豪宅數以萬呎地方，身家數以億計，更令網友對其棄子行為相當憤怒，狠批「豪宅那麼多，卻容不下兩張嬰兒床」。

鄭爽豪宅沙灘庭院。（鄭爽微博）

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