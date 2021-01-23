【米蘭男裝時裝周】寬鬆舒適仍是重點　五大趨勢定義男裝潮流！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-23 21:00

2021米蘭男裝秋冬時裝周於日前落下帷幕，各大品牌都不乏輕鬆舒適的繭狀系列、充滿舒適感的針織衫以及解構西裝，寬鬆與流暢的輪廓仍佔主導地位，舒適依然是重點。而以下五個單品，或成為趨勢。

慵懶西裝

著名男裝品牌Ermenegildo Zegna的創意總監Alessandro Sartori將今次的系列命名為「The (Re)set（套裝/重置）」，呈現出今季最具針對性、結構柔軟的慵懶套裝，無論戶外、戶內抑或商務都適用。

繫上腰帶

無論是休閒西裝、厚重大衣抑或輕便的風衣，不同風格與材質的服飾加上一條腰帶都能體現出各種效果，或自然舒適，或風度翩翩，或紳士……

溫暖針織

秋高氣爽與寒冷的冬天怎麼可以少了針織呢？無論單穿抑或作為內襯都非常適合，柔軟的針織看上去就有一種慵懶舒適的感覺。

+ 2 + 2 + 2

高調外套

今季不少品牌都在外套上下功夫，PRADA的紫色風衣與飛行員外套，還有霧霾藍、香芋色的羊羔絨大衣，令人耳目一新；Etro民族風印花風衣慵懶垂墜，還帶有幾分神秘色彩；Fendi的五彩繽紛的羽絨外套活力十足。以色彩、面料、款型賦予男士着裝新定義，同時也喚起大眾對未來的樂觀情緒。

+ 2 + 2 + 2

迷你手袋

Mini bag不再是女士的專屬，由圓形、三角形到方形的小拉鏈袋，再到掛繩卡包等，抑或AirPods保護皮套，都可以作為男士的裝飾，非常chic。