連詩雅遭指控霸佔訪客車位三年　認試過貪方便：但唔係報道所講咁

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-01-23 21:45

歌手連詩雅今日（23/1）被指三年來為求貪方便，棄用自己專用車位，霸泊屋苑訪客停車位，有住客不值其所為，多次向管理處投訴，而管理處有時聯絡上連詩雅，她的回覆是「唔關我事，助手泊」，將惡行推得一乾二淨，霸泊行為依然持續發生，令住戶怨聲載道。

今晚（23/1）連詩雅出席《慈善星輝仁濟夜》籌款節目直播時，便就上述事件接受《香港01》訪問。她說：「噚日架車冇晒油，我就泊低架車，又趕住做嘢，於是即刻返咗屋企，忘記咗通知業管知，我泊咗部車喺訪客停車位度。不過今朝已經同管業處解決咗成件事，而家冇問題。亦明白到令到其他住戶有不便嘅地方，我感到十分抱歉。」

連詩雅被住戶指控霸佔訪客車位。（葉志明攝）

問是否有住戶指控她三年來經常發生霸佔訪客車位？連詩雅說：「其實係有試過㗎，但唔係報道所講嘅次數，我係承認有試過，可能真係有時好趕時間，泊低咗部車，成日都會唔記得咗，咁所以我都知自己唔啱嘅，令到其他住戶好唔方便，打擾到佢哋，真係好對唔住，咁以後我會小心去處理。」對於被指回覆管業處態度卸責，連詩雅直言：「我真係唔知點解會有咁嘅講法，其實我公司係冇助手，同埋冇一個同事係有車牌嘅，咁所以每一次都係自己去處理部車嘅。」