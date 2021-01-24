Justin Bieber罕有重提醉駕醜聞改變人生　被爆有意轉行做牧師？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-24 23:45

現年26歲的Justin Bieber出道13年，自細在鎂光燈下成長，大家見證着Justin由火速爆紅，去到捲入吸毒、毆鬥、酒駕等多宗醜聞。不過於2019年跟Hailey Baldwin結婚後，Justin亦終於「長大成人」，今日更在Instagram罕有談及7年前酒駕醜聞如何改變了一生。

Justin在IG上載了7年前被捕的照片。（IG圖片/@justinbieber）

Justin在IG上載了被捕的照片，更感性寫道：「7年前的今天，我被捕了，不是我最美好的時光，亦不為自己的生活感到驕傲。」他直言當時感到非常心痛、困惑和生氣，更覺得上帝給了自己一段很難行和很長的路。不過就是在艱難的時候意識的一些特別的事情，並鼓勵網民和粉絲：「不要讓羞恥毀了此刻。」

在Justin經歷了一連串的負面新聞後，他決定痛改前非，並正式受洗為基督徒。早前更有外國傳媒爆出Justin有意成為Hillsong Church的牧師，報道指Justin目前正在專心研究成為牧師的相關資料，消息震驚一眾粉絲，不過Justin還未正式公開回應此事。

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