鄭爽代孕風波︱與張恒因錢銀問題擘面　麥玲玲一早批中有桃花劫

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-25 02:00

內地一線女星鄭爽早前被爆出與前男友張恒赴美照代母生B，更被揭分手後意圖棄養，遭內地當局點名批評，形象大插水，掀起軒然大波。其實是次「爆煲」也與錢銀有關。早前鄭爽發現與張恒合資開的公司有嚴重財務問題，故經由律師出面起訴張恒。

鄭爽被爆同前男友張恒在美國找代孕，引發軒然大波。（影片截圖）

近日有網民想起堪輿學家麥玲玲原來在今年初播出的節目中，曾經批中過鄭爽有桃花劫。當時麥玲玲看完鄭爽八字，直言：「那個鄭爽，我看她的八字，第一就……哪有這麼的桃花的？」

麥玲玲批中鄭爽有桃花劫。（影片截圖）

她指鄭爽的性格「有點問題」，與別人相處時比較自我中心，「不是每個人都與她合得來，所以桃花也真的是有點爛，好像是一點桃花劫，一點點。」她又表示鄭爽遇上的桃花劫很可能是因為錢銀而起，「桃花劫有時候是因為錢，有時候是因為大家的名氣都受到破壞，就是分手的時候撕爛臉的意思。」更建議鄭爽不要結婚。

麥玲玲建議鄭爽不要結婚。（影片截圖）

因為近日鄭爽的代孕風波，令麥玲玲被稱讚為「神預測」，她昨日（24/1）對此謙虛表示「不敢當！見笑了！」又說：「只是有些人的八字（出生年、月、日）特別容易有所謂的桃花惹禍，或者因桃花而破壞自己的名聲，而鄭爽的生日就是含有有這特質，所以必須要特別特別小心處理感情問題。」