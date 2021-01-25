《全民造星III》關嘉敏疑似暗撻CY陳澤言　狠飛天堂鳥葉灝基？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-25 03:00

參加ViuTV綜藝節目《全民造星III》人氣急升的女子跳唱組合Bingo成員Carman（關嘉敏）早已傳出與男子組合BOP天堂鳥隊長Gordon（葉灝基）發展了一年多地下情，今日（25/1）卻突然傳出Carman竟然暗撻《全民造星III》的另一參賽者陳澤言（CY），令Gordon傷心與女友決裂？

關嘉敏。（IG@carcar.carman）

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據悉，Carman與CY在節目中惺惺相惜，繼而相戀。有指她戀上CY後多次以「工作忙」而拒絕與男友Gordon聯絡，察覺不妥的Gordon向女友攤牌，兩人最終不歡而散，更在Instagram取消追蹤對方，在工作場合碰面時更各自活動，形同陌路。

據知，Gordon曾在網上寫「失戀文」，「不能強迫別人來愛自己，只能努力讓自己成為值得愛的人」、「生日最大感受嘅係學會點珍惜，好多嘢都唔係必然。」

Gordon疑似失戀文。（IG@gordon2ok）

Carman接受訪問時否認傳聞，強調與Gordon只是「熒幕情侶」，但承認因參加《全》太忙，和男方少聯絡。問為何互相取消追蹤對方，Carman則表示愕然，先否認有取消追蹤，然後卻稱可能與帳號被黑客入侵有關。

至於Gordon對此亦表示是「Account被Hack」，又否認CY介入兩人戀情中，直言與Carman以前是好朋友，現在則是朋友。

（IG@gordon2ok）

據報道稱，Gordon被飛後其實已經暗撻有「燈神」之稱的靚女KOL大埔LuLu（董嘉儀），更大曬親密合照，Gordon回應傳聞時就稱與LuLu「發展中」。

大埔Lulu。（連登討論區截圖）

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