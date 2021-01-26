李香琴出殯︱大姐明最懷念一同穿泳衣做亞視騷：好佩服佢敬業樂業

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-26 12:55

資深藝人李香琴於周一（4/1）因病逝世，終年88歲。昨日（25/1）於紅磡世界殯儀館設靈，圈中多位藝人都送上花牌及到場送琴姐最後一程。大殮儀式於今早舉行，跟琴姐早有淵源的「大姐明」林建明亦早早到場。

「大姐明」林建明一早到場送別琴姐（陳順禎攝）

大姐明跟老公曾展章一同接受訪問時，透露自己跟琴姐相處冇大冇細，更以花名稱呼大家：「我叫佢Piano，佢聽到就會卡卡笑，好開心好玩得。唔會好似啲長輩稱呼我阿明 ，叫我大姐明，成日一齊玩一齊食飯。」她續指印象最深刻的就是，在亞視跟琴姐一起穿上泳衣做騷和在《歡樂今宵》一同演出：「個個都興爆肚爆陰毒，有次佢就陰毒得緊要，喺心口黐咗執毛。好佩服佢敬業樂業，人又好，好懷念佢。依家都係笑喪，希望佢喺另一度快快樂樂。」

永遠懷念帶給香港人歡樂的琴姐（陳順禎攝）

大姐明表示早兩年曾探望琴姐，當時她已經不能再工作，需要留在家中休息，哽咽說：「開始慢慢唔係好記得人，當時我希望喚起佢多啲回憶，問佢記唔記得歌詞，即場同佢唱粵曲。之後過咗一段時間，朋友話一齊去探佢，但就話佢依家完全唔記得。呢剎那我就比較傷感啲，好好哋突然又唔記得你。」問到還有甚麼話想跟琴姐說，大姐明謂：「佢依家無憂無慮，希望佢遇返啲老友記，炳哥肥姐，一班老友打麻雀去玩。」