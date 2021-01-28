溏心風暴之家好月圓︱楊天經演孝順仔勁入骨　圈外老婆係劇界新秀

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-28 00:00

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》最近在翡翠台深宵時段重播。除了「管家仔」、「于素心／阿秋」鍾嘉欣的感情線，不少角色的愛情路也值得觀眾細味，當中包括「阿慶」陳法拉和「鄭家樂／Kelvin」楊天經的故事。劇中，楊天經與陳法拉出街拍拖巧遇鄭母（韓馬利飾）時，竟然極速鬆開女方的手，搞到陳法拉非常傷心並決定分手。好在楊天經仍然忠於愛情，而韓馬利亦放下成見，最後有情人終成眷屬。

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現年45歲的楊天經不但在《溏心風暴之家好月圓》好聽韓馬利話，現實生活中亦是一名孝順仔，即使2011年與太太吳文珊結婚，但仍然決定與母親陳寶珠同住，方便和老婆一起照顧母親，而寶珠姐亦好歡迎兒子和新抱的決定，她接受傳媒訪問時說：「呢個時代只要大家體諒大家，奶奶唔好敦起個款，新抱又唔好恃住有個老公喺度，大家開開心心就得喇！」

陳寶珠（左二）非常愛錫新抱吳文珊（右一）。（資料圖片）

講起楊天經的太太吳文珊，相信不少讀者都非常關心的她背景、經歷。吳文珊原本是從事酒店業工作，比起老公大兩歲，而寶珠姐亦好滿意新抱的表現，她三年前接受馬浚偉訪問時便指楊天經婚後變乖，成熟又懂事：「因為舊陣時天經夜晚出去，我就瞓唔到，佢一係唔出，一係就4、5點先返嚟。佢未返到嗰刻，我成日都瞓唔腍，做媽媽一定係咁，佢未返就會諗好多嘢，會唔會飲到High咗同人頂多兩句。有珊珊喺度，我就唔使擔心，我就瞓得好安樂。」

楊天經迎娶吳文珊後，性格成熟了不少。（資料圖片）

吳文珊近年亦開始在娛樂圈有所發展。2016年，楊天經自組劇團製作舞台劇《七十二家房客 - 明日麗劏》，更安排吳文珊首度粉墨登場，而楊天經2017年在上海主演舞台劇《我和春天有個約會》，亦請了老婆在劇中客串其中一角。2018年，吳文珊亦在馬浚偉製作的舞台劇《偶然．徐志摩》孭重飛，飾演B場女主角林徽因，獲馬浚偉大讚是清新又不落俗套的舞台新秀，而吳文珊亦希望未來可以老公和奶奶同台演出。